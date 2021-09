- Lige dér føler jeg mig overlegen

Det er præcis 13 år siden, at Zulu Comedy Galla løb af stablen for allerførste gang.

Regner man i underholdningsbranchens målestok, er showet efterhånden ved at være en moden dame, mener Nikolaj Stokholm.

Derfor har gallaen fået et ansigtsløft under hans vinger, for torsdag var det nemlig Nikolaj Stokholm, som guidede publikum gennem aftenen i Operaen i København.

- Jeg kalder det Zulu Comedy Galla version 2.0. Vi har genopfundet os selv og har prøvet at tage det ind i en ny æra. Men der er stadig de gode, gamle elementer, som vi kender dem, forsikrer Nikolaj Stokholm.

- Du får mig til at grine hver eneste dag. Du er sjov og pjattet helt ind til benet. Du står altid på scenen med et kæmpe overskud, sagde Nikolaj Stokholms hustru, Isabella, om sin celebre mand. Foto: Per Arnesen / TV 2/Free

Med hele vejen

Han ved, hvad han taler om. Han har været med hele vejen siden showets spæde start i 2008.

- Jeg startede med at være Simon Talbots ledsager, da han var nomineret til Talentprisen. Senere fik jeg selv en billet og var den, der måtte invitere en med!

- Så blev jeg selv nomineret til Talentprisen, og pludselig stod jeg på scenen og snavede med Amin Jensen!, fortæller han med et grin.

I 2013-udgaven af Zulu Comedy Galla sang Nikolaj Stokholm og Amin Jensen en øm, omskrevet duet af Nephews Marie Key-assisterede nummer 'Gå med dig', som endte med, at de to råsnavede foran det hujende publikum.

Foruden hovedprisen Årets Komiker blev Talentprisen også uddelt til en fremadstormende latterspreder. Den nappede Per Sodemann foran Jonas Kjærsgaard, Natasha Brock og Eva Jin. Foto: Per Arnesen / TV 2/Free

Men det blev meget mere end en gimmick. Hans optræden til Zulu Comedy Galla markerede samtidig et skift, fortæller han.

- Der følte jeg, at jeg ikke længere kun var standupkomiker, men komiker-komiker, siger Nikolaj Stokholm og uddyber:

- For at bruge et Djøf-agtigt udtryk, så ser jeg det at være komiker som en paraply for en masse forskellige genrer - revy, satire og standup for eksempel. Og der så jeg altså mig selv som komiker, hvilket jeg var vildt stolt over at overbevise folk om.

To år senere trak Nikolaj Stokholm igen overskrifter, da han endte splitternøgen tilbage på scenen som den grande finale i en håndklædedans med 'Vild med dans'-dommeren Jens Werner og komikeren Uffe Holm.

Vil ikke overgå Linde

Men det drejer sig ikke om at overgå sig selv. Derimod skal publikum hele tiden overraskes, fortæller han.

- For mig handler det hele tiden om, at publikum føler sig trygge, men at vi skal give dem noget, de ikke forventer, lyder det fra Nikolaj Stokholm.

Derfor havde han heller ingen intentioner om at følge i sin forgænger, Sofie Lindes, fodspor, som med sin meget omtalte tale sparkede gang i anden bølge af MeToo-debatten.

- Sofie var hyret til samme job sidste år, og hun lavede sit take på det, og det har jeg kæmpestor respekt for!, understreger komikeren, inden han fortsætter:

For tredje gang i Zulu Comedy Gallas historie blev Æresprisen givet. Den hæder modtog Zirkus Nemo-skaberen Søren Østergaard for at have revolutioneret cirkusgenren. Foto: Per Arnesen / TV 2/Free

- Jeg har slet ikke tænkt tanken, at jeg skal ind og gøre noget andet end det, jeg gør, for så skulle de ikke have hyret mig. Man kommer ikke til at se mig lave stor satire eller kommunikere stærke holdninger om samfundet. Det sagde jeg også, da jeg blev ringet op om jobbet, fortæller han.

- Jeg er komiker og sat i verden for, at folk skal grine og glemme den verden, vi har ude på den anden side. Det synes jeg faktisk, er min allervigtigste opgave.

Selv om meget af showet er timet og tilrettelagt, så har der også været plads til spontaniteten og improvisationen, som er en kunstart inden for comedy i sig selv.

- Jeg stoler meget på min komiske intuition - den er ret stærk. Så er jeg svag på andre kanter. Men lige der føler jeg mig ret overlegen, og det lægger jeg mig op ad, siger han.

Vandt fornem pris I årets Zulu Comedy Galla var Stokholm foruden værtsrollen nomineret for anden gang i prisen årets komiker, denne gang for sit andet onemanshow, 'Turen går til Nikolaj Stokholm' - og tog tilmed titlen foran Linda P., Martin Johannes Larsen og duoen Adam & Noah. Det er svært at begribe, hvor langt han er nået, lyder det fra hovedpersonen selv. - På det plan er jeg oppe i mit hoved stadig 18 år gammel og en andens gæst til Zulu Comedy Galla - på andre planer er jeg så 800 år gammel - og jeg ved ikke, om det passer: Men jeg tror ikke, at jeg ejer min succes særligt godt, siger Nikolaj Stokholm og uddyber: - Det føles i hvert fald en smule underligt, når folk siger, at jeg har opnået det ene og det andet, og når jeg laver interviews til blade og radioprogrammer omkring mit liv og min karriere, fordi jeg tænker: Jamen, jeg er jo bare en lille dreng, der får folk til at grine. Vis mere Vis mindre

Årets Zulu Comedy Galla vises på TV 2 Zulu og TV 2 Play søndag aften.