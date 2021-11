Lige ved at gå galt: - Meget dramatisk

Pernille Blume og Morten Kjeldgaard måtte tænke hurtigt under deres argentinske tango i 'Vild med dans' i går aftes

I slutningen af Pernille Blume og Morten Kjeldgaards argentinske tango var det lige ved at gå galt.

Da Ekstra Bladet møder danseparret i studiet efter fredagens 'Vild med dans'-semifinale, forklarer de, hvad det var, der skete.

- Jamen, jeg har fået hul i dem, siger Pernille Blume, mens hun peger på et stort hul i sine netstrømper.

Derefter svinger hun benet op på dansepartneren, Morten Kjeldgaard, for at vise, hvordan hun hang fast i knappen til hans vest under dansen.

- Vi sad fast, forklarer hun og bliver suppleret af Morten Kjeldgaard:

- Da vi skulle videre (i dansen, red.), så tror jeg, jeg rev det over, siger han.

Det var svært for danseparret at holde masken, da de var færdige med deres argentinske tango. Foto: Tariq Mikkel Khan

Pernille Blume var ikke lige så hurtig til at finde en løsning på situationen som sin dansepartner.

- Jeg nåede at tænke logisk: 'Kan vi godt komme videre sådan her, hvis det er, jeg sidder fast hele vejen'? Og så var jeg sådan - det kan vi nok ikke, lyder det fra Pernille Blume, som efterfølgende demonstrerer, hvordan Morten Kjeldgaard hurtigt rev netstrømperne fri.

Drama

Morten Kjeldgaard fortæller, at parret måtte 'improvisere lidt' efter episoden, hvortil Pernille Blume tilføjer:

- Det var meget dramatisk - meget passende til den dans.

Men på trods af drama og iturevne netstrømper gik parret videre som de første, og de skal derfor tilbage i træningslokalerne, så de kan blive klar til næste uges 'Vild med dans'-finale.