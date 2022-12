Lille 'Tinka'-Astrid er snart voksen: Klar på mere modne roller

Hun var blot ni år gammel og reelt et lille barn, da hun pludselig blev et kendt ansigt i hele Danmark i 2017.

Nu er hun 14 år.

Som Lasses lille juleglade lillesøster, Astrid, i 'Tinkas juleventyr' charmerede Rosita Gjurup fra start seerne med sine rappe replikker og sit yndige væsen.

Siden er meget vand løbet gennem åen, 'Tinka'-konceptet fik i 2019 en toer - 'Tinka og Kongespillet', hvor Rosita selvsagt også var med - og lige for tiden løber det tredje og sidste 'Tinka'-eventyr 'Tinka og Sjælens Spejl' så over skærmen på TV 2 i december frem mod juleaften.

Og det er med en ældre og mere moden Rosita Gjurup, der står på tærsklen til at blive voksen. Faktisk er hun i dag endda hel del ældre end den Rosita, man ser i den aktuelle julekalender, idet optagelserne foregik for langt over et år siden:

Annonce:

- Det har været vildt at vokse op med 'Tinka'. Dem fra produktionen har jo kendt mig, siden jeg var helt lille. Det er virkelig mærkeligt at kigge tilbage på. Men det er gode minder, fortæller Rosita Gjurup til Ekstra Bladet i dag.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Sådan så Rosita Gjurup ud, da hun som niårig debuterede i 'Tinkas juleeventyr' i 2017. Foto: Agnete Schlichtkrull/TV 2

Og her ses Rosita som 14-årig i Dyrehaven i Klampenborg sidst i oktober i forbindelse med pressemøde på den julekalender, der altså lige nu begejstrer TV 2's seere. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

En stor familie

Hun er glad for, at det blev til en tredje omgang i manegen, for 'Tinka' er det eneste, hun som skuespiller har været med i.

- Det har været rigtig dejligt. Det er dejligt at arbejde sammen med de samme mennesker mange gange. Vi har jo lært hinanden rigtig godt at kende, så det er bare som én stor familie. Sådan er det virkelig, fortæller den unge skuespiller.

- Det er der i hvert fald, svarer Rosita til spørgsmålet om, hvorvidt der er skuespiller-planer for fremtiden.

Hun fortsætter:

- Jeg har ikke tænkt så meget over det endnu, men jeg har dog tænkt, at jeg efter 'Tinka' vil prøve noget nyt og få nogle mere modne roller. Jeg har jo ligesom kun prøvet det her med 'Tinka'. (...) Jeg gad godt have en stor rolle i en stor film. Men det må jeg jo se på, lyder det.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Rosita spiller i 'Tinka' oftest sammen med sin serie-mormor Maja i skikkelse af Birthe Neumann. Mormoderen går hjemme på gården hos Astrids far, og er derfor den, Rositas karakter Astrid oftest pingponger med og endda giver datingråd. Billedet er fra 'Tinka og Kongespillet'. Foto: Per Arnesen/TV 2

Annonce:

Øgede krav

Hun er godt klar over, at der er øgede krav til hendes indsats som skuespiller i takt med, at hun bliver ældre:

- Ja, det er der. Men jeg har fået en lidt mere moden rolle i julekalenderen nu. Det har egentlig bare været positivt for mig. Jeg har jo spillet en rolle, hvor jeg er par år yngre, end jeg er i virkeligheden, så nu kan jeg ligesom mærke, at det er ved at være på 'bølgelængde' med min egen alder. Det har været rigtig fint.

- Mange børn og unge vil jo gerne fremstå lidt ældre, end de er. Hvordan har det været at skulle spille yngre, end du er?

- Det har været helt fint for mig. Det har været rigtig hyggeligt og sjovt. Jeg synes, det var ret nemt. Jeg er ikke så moden i det. Eller, det er jeg vel, men Astrid er hyggelig og sjov, så det har været fint.

Sådan ser Rosita Gjurup ud i rollen som Astrid i 'Tinka og Sjælens Spejl'. Hun er her tæt på et par år yngre, end hun er nu, da optagelserne fandt stod for en rum tid siden. Foto: Per Arnesen/TV 2