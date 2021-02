Lise Rønne havde ét bestemt krav

Fredag er det igen Lise Rønne, der kan byde velkommen til det første liveshow i 'X Factor'.

Siden hun sidst stod på scenen, har hun lagt karrieren som tv-vært på hylden, og derfor var det også vanskeligt for hende at beslutte sig, da de pludselig ringede og tilbød hende tjansen som vikar for Melvin Kakooza.

- Det var et følelsesmæssigt heftigt døgn, jeg havde kørende, hvor jeg cyklede rundt i mig selv og ikke kunne sove om natten. Jeg havde på én gang svært ved at se mig selv gøre det, og samtidig havde jeg også svært ved at slippe muligheden, siger hun.

I sidste ende vendte hun sig mod sin mand.

- Og så sagde han heldigvis: 'Så gør du det, for du kommer til at synes, det er sjovt, og du trænger til det', siger hun.

Det skal være hyggeligt

Selvom hun glæder sig til at træde op på scenen igen, er det ikke et helt betingelsesløst comeback.

Hun har nemlig ét krav, der skal opfyldes, fortæller hun.

- Det eneste, jeg har sagt til Jon, som er stylist, det er, at jeg vil have flade sko på, og ellers giver han den bare gas.

- Hvorfor flade sko?

- Sidste gang, jeg havde stiletter på, var sidst jeg stod på 'X Factor'-scenen. Det er vigtigt for mig, at det skal være sjovt, behageligt og hyggeligt, og det er det, når jeg har flade sko på, siger Lise Rønne.

Sådan så det ud, da Lise Rønne i 2011 var vært på 'X Factor' iført høje hæle. Foto: Mogens Flindt

Hvordan det går, kan du følge fredag i 'X Factor' på TV2 og TV2 Play.

