Livet efter 'Paradise': Havde håbet på berømmelse

Det ville være synd at sige, at deltagerne fra det nye 'Paradise' vælter sig i berømmelse eller nye følgere på Instagram

Har du deltaget i et realityprogram, er du næsten sikret en masse nye følgere på Instagram.

Eller sådan var det i hvert fald engang. For deltagerne fra den nye sæson af 'Paradise' har ikke oplevet den helt store popularitet på Instagram efter hjemkomsten til Danmark.

- Man bliver genkendt hist og her, men det er ikke lige så vildt som deltagerne fra 'Paradise Hotel', siger Sejr, der har fået lidt under 30.000 følgere på at være med i programmet. Han havde håbet på flere.

Men han havde også regnet med, at det var 'Paradise Hotel', han skulle være med i, fortæller han og tilføjer, at deltagerne fra 'Paradise Hotel' får over 100.000 følgere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sejr vil gerne være influencer. Han havde håbet på flere følgere efter sin deltagelse i 'Paradise'. Foto: Emil Agerskov

Men selvom 'Paradise' kun gav ham lidt under 30.000 følgere, så håber Sejr stadig på, at fremtiden byder på en karriere som influencer,

Annonce:

- Det kunne være sejt. Jeg vil gerne lave meget mere af det. Jeg laver allerede noget YouTube nu, men jeg vil helt klart bruge mere tid på min Instagram nu, siger Sejr til Ekstra Bladet.

Giver konceptet skylden

En anden deltager fra 'Paradise' var allerede 'Youtuber', før han tog af sted til Mexico. Det er Anders, og han stemmer i. Han synes heller ikke, at han har fået særlig mange følgere ud af sin deltagelse.

- Jeg synes ikke, at det har givet super meget. Jeg har fået et par tusinde, men det er ikke voldsomt, siger Anders til Ekstra Bladet og tilføjer, at han tror, det nye koncept også har noget at skulle have sagt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anders var allerede Youtuber, inden han deltog i 'Paradise'. Foto: Emil Agerskov

Det nikker Kim genkendende til. Han har efter sin deltagelse heller ikke væltet sig i nye følgere. Men nogle få er det dog blevet til.

- Mest på TIkTok er der kommet en del følgere ind, men der er også kommet lidt flere følgere på Instagram, siger Kim, der til dagligt bruger meget tid på TikTok.

Annonce:

Kim tilføjer, at han havde regnet med, at der ville komme flere følgere ind på kontoen efter 'Paradise'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kim havde regnet med at få flere følgere på Instagram efter sin deltagelse i 'Paradise'. Foto: Emil Agerskov

Det handler om kvalitet

Men det er ikke alle deltagere, der er skuffet over det lave antal nye følgere. Louise er nemlig en af få, der har formået at få følgere på Instagram. Faktisk er hun den deltager, der har fået flest følgere.

Hun har fået omkring 50.000 følgere fortæller hun til Ekstra Bladet. Alligevel tilføjer hun også, at de 50.000 nye følgere er lavt sat i forhold til tidligere sæsoner af 'Paradise Hotel'.

- Vi har måske ikke fået meget opmærksomhed, men jeg føler, at vi har fået mere kvalitet, siger Louise.

Hun er dog efter sin deltagelse i programmet blevet tilbudt at få en agent, der skal hjælpe hende med at blive influencer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Der er grænser for, hvor hård sex man må have i 'Ex on the Beach'. Det fortæller Jeppe Bøg Risager i det nye afsnit af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.

Der er brev: Kongen af Ex on the Beach

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I 'Paradise' er alt planlagt helt ned til mindste detalje. Få et indblik i, hvad der sker bag kameraerne lige her: Bag om 'Paradise': Det ser du ikke på tv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Paradise Hotel' har udbetalt flere millioner kroner i præmiepenge gennem årene. Se, hvad det voldsomme beløb er gået til i artiklen her:

Sådan brugte realitystjerner otte millioner.