Løfter sløret for ny sæson

For inkarnerede fans af TV 2's historiske hospitalsdrama 'Sygeplejeskolen' er ventetiden snart forbi. Søndag blændes der nemlig op for en helt ny sæson af serien - den fjerde i rækken.

I en pressemeddelelse løfter TV 2 nu en del af sløret for, hvad der kommer til at ske i den nye sæson, og hvem der er at finde på rollelisten.

I fjerde sæson følger man den første fase i sammenlægningen mellem Fredenslund Sygehus og den konservative sygeplejeskole Sankt Helene.

Det bliver tilsyneladende ikke gnidningsfrit, da den religiøse søster Elisabeth (Lotte Andersen) bliver ansat som viceforstanderinde på Fredenslund, hvor hun gør livet surt for forstanderinden Margrethe (Benedikte Hansen), Anna (Molly Egelind), Bjørn (Jesper Groth) og resten af sygeplejeeleverne.

Forstanderinde Margrethe (Benedikte Hansen) præsenterer den nye viceforstanderinde, søster Elisabeth (Lotte Andersen), og den nye sygeplejeelev, Marie (Andrea Heick Gadeberg), for sygeplejeeleverne. Foto: Mike Kollöffel /TV 2

Forstokket og magtsyg

- Den nye viceforstanderinde, søster Elisabeth, står i kontrast til de mere frigjorte vinde på Fredenslund - i særdeleshed de mandlige sygeplejersker. Det skaber masser af konflikt, da alle på Fredenslund må kæmpe mod den forstokkede og magtsyge viceforstanderinde, oplyser Mette Heiberg, der er Executive Producer hos TV 2.

Ud over søster Elisabeth byder fjerde sæson også velkommen til et nyt ansigt, nemlig den nye sygeplejeelev, Marie (Andrea Heick Gadeberg), der bærer på en alvorlig hemmelighed fra Sankt Helene, som søster Elisabeth viser sig at være involveret i.

Fjerde sæson af 'Sygeplejeskolen' kan ses hver søndag fra 26. september på TV 2 Play og TV 2 Charlie.