Løfter sløret: Sådan skal du bruge Netflix fremover

Hvis du også nyder godt af at låne din vens kode til Netflix, så er det med at nyde det. Snart er det formentlig forbi.

Netflix har således netop opdateret sine FAQ-sider på streamingtjenestens hjælpecenter.

Ifølge Yahoo! Finance skriver de, at Netflix-konti fortsat vil være delbare, men kun inden for én husstand.

Det betyder, at Netflix kræver, at brugerne identificerer en 'primær lokation' for alle konti, der bor i samme husstand. Herefter skal brugerne logge ind på husets wifi mindst én gang hver 31. dag.

Blandt andet er det IP-adresser, kontoaktivitet og enheds-ID'er, som bliver afgørende for at tjekke, om man er logget ind på den primære lokation.

Hvis du skal på ferie, og du logger ind fra en anden lokation, vil din konto sandsynligvis blive blokeret. For at forhindre dette skal hovedkontoindehaveren bekræfte enheden gennem en midlertidig kode. Bekræftelsen indebærer, at du som rejsende kan streame film og serier på Netflix syv på hinanden følgende dage.

Varsler udbredelse

Som udgangspunkt starter denne ordning først i Chile, Peru og Costa Rica, men Netflix forventer at udbrede konceptet til flere steder i fremtiden.

'Senere i første kvartal forventer vi at begynde at udrulle betalt deling bredere. Dagens ulovlige udbredte kontodeling (100+ millioner husstande) underminerer vores langsigtede evne til at investere i og forbedre Netflix samt opbygge vores forretning,' siger selskabet i et brev til aktionærerne.

Hvornår ordningen kommer til at ramme danskerne, vides ikke endnu.