Løve købt ud: Omsætningen femdoblet

600.000 kroner lagde Jan Lehrmann på bordet i 'Løvens hule' i 2019 for 20 procent af Palle Tops virksomhed Kabeltromlen ApS, men nu er det slut.

Stifteren selv har købt løven ud af virksomheden, men hans exit er ikke noget, Palle Top ligefrem er ked af.

Det fortæller han til Finans, og over for Ekstra Bladet uddyber den jublende virksomhedsejer.

- Vi har femdoblet omsætningen i løbet af de sidste fire år, så det har været super at have ham med, det har simpelthen været fantastisk, fortæller en glad Palle Top.

Palle Top er ovenud lykkelig for al den hjælp, Jan Lehrmann har givet ham og virksomheden, selvom det nu er slut.

- De sidste fire år er det gået rigtig, rigtig godt. Nu har jeg jo haft virksomheden i otte år, og det var efter de første fire år, vi fik Jan med. Han har jo i hver fald formået at hjælpe os op på et helt andet niveau, kan man sige, siger Palle Top.

Millionomsætning

Palle Tops glæde er da også forståelig. Kigger man på iværksættervirksomhedens bruttofortjeneste, som er omsætningen fraregnet en række udgifter, er den fra 2020 til 2021 gået fra 2,4 millioner kroner til over 2,8 millioner kroner.

Resultatet på bundlinjen lød i seneste regnskabsår på lidt mere end 400.000 kroner i overskud, mens også egenkapitalen er vokset fra 2,1 millioner kroner i 2020 til 2,5 millioner kroner i 2021.

Jan Lehrmann er blandt andet bestyrelsesformand i Normal og medstifter af Bilbasen. Privatfoto

Den stigende kurve de sidste par år har heller ikke givet Palle Top mindre blod på tanden i forhold til omsætningen.

- Mine forventninger er ikke blevet mindre, og det skal man selvfølgelig passe på med at sige, men det er godt at have noget at sigte efter. Vi har mange gode projekter, så jeg tror på, at vi kan forsætte den gode stigning, siger han.

Hemmelig pris

Palle Top vil ikke afsløre over for Ekstra Bladet, hvor meget handlen mellem ham og Jan Lehrmann har været på i år på grund af kontrakten mellem dem, men han forsikrer, at det har været en god investering for løven.

Det samme gør Jan Lehrmann selv i en skriftlig kommentar, som Palle Top har delt med Ekstra Bladet.

'Vi har været sammen med Palle om Kabeltromlen ApS siden 2019, og i løbet af de snart fire år synes vi, at vi i fællesskab har fået skabt en rigtig god virksomhed. Vi er både stolte og ydmyge over at kunne sælge vores andele tilbage til Palle, som ønsker at drive sit livsværk videre. Det har været en god investering, som vi vil kigge tilbage på med de dejligste minder, og hvor vi har haft et godt samarbejde. Vi ønsker Palle og Kabeltromlen alt det bedste fremover, skriver løven og afslutter:

'Prisen, der er handlet til, er fortrolig, og det har været en god investering.'

På nuværende tidspunkt ejer Palle Top selv 90 procent af virksomheden, efter en af hans ansatte sidste år købte ti procent af virksomheden. Han er dog ikke sikker på, det skal blive ved med at være sådan.

- Jeg vil egentlig gerne have nogle nye kræfter ind, der kan hjælpe os videre. Vi er på vej ind på nogle nye markeder både B2B (handel mellem virksomheder, red.), men er også ved at kigge på udlandet. Så hvis jeg kan finde nogle nye kræfter, der er dygtige til det, tænker jeg, jeg rigtig gerne vil have nye kræfter ind, siger han.

