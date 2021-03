Løve opruster i virksomheden

I 'Løvens hule' på DR er Christian Arnstedt en af de løver, der poster penge i håbefulde iværksætteres virksomheder til gengæld for en bid af kagen.

Nu har den unge løve selv været ude efter investeringer i sin virksomhed Blazar ApS.

Det fremgår af de offentlige tilgængelige virksomhedsoplysninger, hvor der står, at Christian Arnstedt er gået fra at eje 33-50 procent af virksomheden til nu at eje 20-25 procent.

Foruden Christian Arnstedt har fire andre personer og virksomheder del i ejerskabet. De to nytilkomne er Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, som nu ejer 20-25 procent, og Vækstfonden, som ejer 5-10 procent.

Bliv klogere på de fem dommere i 'Løvens Hule'

Overraskende: Så mange investerer i virkeligheden i 'Løvens hule'

Til Ekstra Bladet fortæller Christian Arnstedt, at han har store forventninger til det nye samarbejde.

'Det er penge, som vi får ind i virksomheden, som skal give vækst og nye arbejdspladser. Meningen med det er at kunne styrke vores brands som Nordgreen Ure og få dem ud på flere eksportmarkeder i Europa, USA og Asien, skriver han i en SMS.

I programmet 'Løvens hule' køber løverne sig ind i iværksættervirksomheder. Foto: Per Arnesen/DR

Han oplyser, at pengene går ind i virksomheden, hvor de skal gøre nytte.

'Vi er rigtig glade for nu at komme i familie med hæderkronede danske brands som Tivoli, Fritz Hansen, Royal Unibrew m.f. Pengene kommer i stor grad til at blive brugt til at ansætte medarbejdere i Danmark', skriver han.

Arrangerede fest som 14-årig: 800 dukkede op

Christian Arnstedt startede Blazar ApS i 2006. Virksomheden specialiserer sig i at opbygge andre virksomheder med fokus på nethandel.

Det seneste årsregnskab, som udkom i maj 2020, viste et underskud på omtrent 3 millioner kroner.

- Det vender, når vores selskaber bliver lidt større, og de kan betale et udbytte. Det kan de selvfølgelig ikke her, hvor de fleste er i deres helt tidlige opstart, udtalte Arnstedt i den forbindelse til Finans.

En lang række forskellige virksomheder har været forbi de fem løver i det populære DR-program. Nogle af firmaerne har stor succes i dag, mens andre er gået konkurs. Læs mere om det her (+).