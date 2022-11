'Løvens hule'-firma går konkurs: - Vi har det rigtig dårligt

Det er slut med at levere specialdesignet pynt og skilte til diverse arrangementer for Creative Wood.

Selskabet, der sidste år kunne opleves på DR1 i bedste sendetid, da de forgæves jagtede en investering i 'Løvens hule', er nemlig gået konkurs.

Det oplyser selskabet selv på sociale medier og på dets hjemmeside.

Ved du noget, eller har du penge i klemme? Kontakt Ekstra Bladets journalist her.

'Under konkurs. Send en mail på kontakt@creativewood.dk, hvorefter vores advokat vender retur. Vi beklager af hele vores hjerte. Samanda og Thomas,' lyder beskeden, kunderne mandag bliver mødt af, når man åbner hjemmesiden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Thomas Hoffmann Berlin, der stiftede Creative Wood sammen med hustruen Samanda.

Han bekræfter konkursen over for Ekstra Bladet og fortæller, at det er en ansat, der har begæret selskabet konkurs på grund af manglende løn.

- Vi har det selvfølgelig rigtigt dårligt. Vi startede det her, fordi vi tænkte, at vi skulle have det resten af vores liv. Vi startede det som en lille hobbyvirksomhed, som vi aldrig troede skulle blive til noget stort, indtil vi begyndte at få bestillinger ind hver dag og modtog flere og flere bestillinger, siger han.

Krise på krise

Efter 'Løvens hule' formåede Creative Wood selv at få en investor med ombord, selvom DR-løverne ikke smed penge efter dem, og generelt så tingene lyse ud, mener Thomas Hoffmann Berlin. Men siden ramte flere kriser.

Først kom coronapandemien, der satte en brat stopper for diverse fester, som selskabet ellers levede af at levere ting til. Thomas fortæller, at de derfor fyrede selskabets ansatte, ligesom han sammen med hustruen Samanda solgte deres hjem for at holde virksomheden kørende og være klar til, at pandemien drev over.

- Det gik også rigtig godt, da corona stoppede, for så skulle alle feste igen. Men så kom der altså en ny krise med energien, siger han og slår fast, at kriserne har fået det til at ramle.

- Man ved jo ikke, hvor længe denne krise varer. Det kan jo tage flere år.

Bestormet af vrede kunder

Thomas Hoffmann Berlin fortæller, at han og hustruen til sidst ikke kunne holde det kørende, og derfor valgte de for fire måneders tid siden at lade andre overtage driften, mens de søgte efter nyt arbejde.

- Vi har jo heller ikke fået løn i en lang periode - andet end 10.000 her og 20.000 der, når vi har været nødt til at betale regninger, lyder det fra ham.

Den hårde periode gik ud over familien, og derfor var parret til sidst enige om, at det var tid til at sige farvel til livet som selvstændige.

Thomas Hoffmann Berlin fortæller, at de efter samråd med den advokat, der håndterer konkursen, i første omgang forsøgte at holde det skjult, at selskabet var meldt konkurs, fordi det ville gøre det nemmere at sælge virksomheden til en eventuelt interesseret køber, som gerne ville drive den videre.

- Vi kunne godt se, at vi ikke kunne blive ved med ikke at sige noget. I første omgang blev vi enige med advokaten om, at vi skulle sige, at det var på grund af sygdom, vi var lukket ned, siger Thomas Hoffmann Berlin, der fortæller, at presset fra kunderne fortsatte.

Han fortæller, at der var nogle, der ringede og skrev beskeder flere gange til parret privat og også truede med at møde op hjemme hos dem for at få de penge, de mente, de havde ret til. Det ville de ikke byde deres børn, og derfor har de altså nu meldt konkursen ud til kunderne.

