'Løvens hule'-firma i shitstorm: 'Ikke vores intention'

Siccaro: Det vil vi være bedre til at forstå

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lissen Marschall, der står bag Siccaro. Hun ønsker ikke at sætte for mange ord på, hvordan hun har oplevet de mange reaktioner. I en mail til Ekstra Bladet skriver hun om sagen:

'Jeg elsker hunde, alle hunde. Om de er fundet i en vejgrøft i Grækenland, nedstammer fra en fin jagthundefamile eller er et gadekryds fra Randers. Jeg elsker min labradoodle, som jeg købte for ni år siden for 7500 kr., og glædede mig over at min søn med allergi kunne tåle at være sammen med den. Luna er ved min side hver dag på kontoret og er min mest trofaste ven,' skriver hun i mailen.

Hun fortsætter med at fortælle, at hendes kunder er både loyale og passionerede, og hun vil lære af sagen.

'Jeg elsker mit arbejde, at udvikle og forfine produkter til at hjælpe hunde og hundeejere, og jeg elsker mine mange loyale kunder, ambassadører og følgere, som hver dag lærer mig meget mere om hunde og den lidt komplekse problematik, der kan opstå i disse forskellige sammenhænge omkring avl. Det vil jeg gerne sætte mig mere ind i og være bedre til at forstå.

'Men det bedste ved at bevæge sig i hundeverdenen, er den passion jeg møder hver dag fra mine kunder, kollegaer og følgere. Den vidensbank, der er tilgængelig, fordi alle har lyst til at dele ud af deres kærlighed og passion omkring hunde,' slutter hun mailen.

Ekstra Bladet har efterfølgende sendt yderligere spørgsmål til Lissen Marschall, der dog ikke ønsker at sige mere om sagen lige nu.