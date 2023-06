'Løvens hule'-firma meldt til Forbrugerombudsmanden

Har du erfaringer med virksomheden eller noget, der ligner? Så send en mail til vores tip-indbakke, 1224@eb.dk.

I omkring et års tid har en 'teknisk fejl' gjort livet surt for virksomheden L'Amourbox' tidligere kunder, som oplever at få trukket penge for abonnementer, de for længst har afmeldt.

Firmaet er kendt fra tv-programmet 'Løvens Hule', men desværre også for at skuffe deres kunder gang på gang.

'Vi arbejder på højtryk,' lød svaret fra direktør og stifter Kristoffer Hjerrild til Ekstra Bladet i marts.

Men der er endnu ikke fundet en løsning for de mange, som tidligere har haft et abonnement hos sexlegetøjsshoppen.

8. juni modtog Forbrugerombudsmanden en anmeldelse af firmaet, hvilket de bekræfter over for Ekstra Bladet.

I gang igen

Anmelderen er Cira Nielsen, som er en af L'Amourbox' tidligere kunder, der har været i klemme.

'Jeg har ikke været kunde siden august 2021, da jeg opsagde mit abonnement, fordi de trak penge ud over vores aftale.'

'Nu er de i gang igen, og det er ikke kun mig, det er gået ud over,' skriver hun til Ekstra Bladet med henvisning til Facebook og Trustpilot, hvor flere har udtrykt deres utilfredshed.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om Rebecca M. Christiansen og Lisa Grønhøj, der ufrivilligt har fået trukket penge, selvom de begge har skriftlig dokumentation for, at de har opsagt deres abonnement hos L'Amourbox.

Bekymret

Cira Nielsen undrer sig over, at virksomheden ikke har formået at slette hendes oplysninger, selvom hun bad om det allerede i 2021.

'Jeg er bekymret over deres databehandling og stoler ikke på, at de ikke gør det igen.'

'Det kan simpelthen ikke passe, at deres kunder skal til bøvle med at udskifte betalingskort for at undgå at blive trukket flere år efter ophør af abonnement,' skriver hun.

Forkert eller ulovligt?

Hvorvidt L'Amourbox har gjort noget forkert eller ulovligt, er der endnu ikke noget svar på.

Ekstra Bladet har i en mail foreholdt direktør Kristoffer Hjerrild ovenstående kritik og har spurgt, om fejlen er løst. Men også hvad han tænker om, at en tidligere kunde nu har meldt L'Amourbox til Forbrugerombudsmanden.

Direktøren er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.