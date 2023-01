'Løvens hule'-virksomhed i bøderegn: Vildleder kunderne

Selskabet Mr. Beef, der sælger kød og blev kendt i 'Løvens hule' på DR, har fået bøde for vildledning af kunderne. Det er anden gang på under et halvt år, at selskabet får en bøde for netop dette

Løverne var begejstrede for slagter-konceptet Mr. Beef, der fik en investering med fra programmet af både Jan Lehrmann og Jacob Risgaard.

Men nu har selskabet to gange på et halvt år fået bøder af Fødevarestyrelsen for vildledende markedsføring. Derfor er selskabet i samme ombæring blevet tildelt to af de helt dårlige smileys, som derfor ikke skyldes manglende hygiejne eller lignende.

Tilbage i slutningen af september sidste år fik selskabet en bøde for vildledende markedsføring, da de havde solgt bøffer af mærket Creekstone, mens de dog havde anvendt bøffer fra et helt andet mærke og solgt det under samme navn.

Brugte tilsætningsstoffer

Og nu er den gal igen. 5. januar var Fødevarestyrelsen igen på besøg, og her fik de endnu en dårlig smiley og en bøde på 15.000 kroner for at have solgt færdigretter, hvorpå de skrev, at de var 'uden brug af tilsætningsstoffer'.

Problemet var bare, at der i en række af færdigretterne var brugt flere tilsætningsstoffer, hvilket kunden skulle klikke sig ind under varedeklarationen på hjemmesiden for at finde ud af.

'Kunderne bliver i salgssituationen efter at have trykket sig ind på de enkelte færdigretter præsenteret til forsiden på færdigretten og her giver det kunderne en opfattelse af at retterne er fremstillet uden brug af tilsætningsstoffer, da der fremhævet i teksten står 'Hjemmelavet helt fra bunden og uden brug af tilsætningsstoffer',' lyder det i kontrolrapporten.

Salmonellafri kylling

Ud over tilsætningsstofferne i færdigretter har virksomheden også solgt fjerkræ med et logo, hvorpå der står 'Salmonellafri luksus'.

Virksomheden kunne dog ikke fremvise nogen certifikater, som kunne bevise produkternes salmonellafri status. Indehaver oplyste i stedet til Fødevarestyrelsen, at der er tale om en fejl.

Mærket skulle have været en varegruppe i virksomhedens eget system og ikke et offentligt logo, lyder forklaringen.

TIl B.T. fortæller indehaver Ole Østbjerg, at han er uenig i samtlige anklagepunkter, og at han mener, de blandt andet er baseret på ordkløveri.

- Reglerne er blevet så komplicerede, at det er lige før, man skal have en levnedsmiddellaborant og en jurist ansat. Og det er lige meget, om du er et stort supermarked eller en lille lokal bager, lyder det.

Selskabet har dog råd til at betale bøderne. Bruttofortjenesten lød i seneste regnskabsår på 6,5 million kroner, mens man kun ud af året med et overskud på 1,5 million kroner.