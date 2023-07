'Løvens Hule'-virksomhed i millionunderskud

Ledelsen i DecoFarver forklarer resultatet med, at de har investeret i at etablere sig i Sverige

Tilbage i 2021 løb Jesper og Brian fra DecoFarver afsted med en aftale af de helt store i sjette sæson af 'Løvens Hule'.

Alle fem løver var meget imponerede over maler-webshoppen, hvorfor alle forsøgte at få en bid af kagen.

Den endelige investering lød på hele 2,7 millioner kroner og et samarbejde med tre løver - nemlig Jacob Risgaard, Mia Wagner og Jan Lehrmann for 30 procent af virksomheden.

Men her i 2023 er årsregnskabet for det forgangne år ikke nødvendigvis noget at råbe hurra for i malerbiksen.

Her fremgår det, at bruttofortjenesten i 2022 lød på 797.822 kroner, mens den året forinden var på 9.011.000 kroner.

Har investeret

I ledelsesberetningen forklarer de sig med, at inflation og investeringer har været en afgørende faktor i det forgangne år i DecoFarver.

'I et mere udfordrende marked end normalt har vi fastholdt vores investeringsniveau og eksekveret på flere vigtige initiativer i løbet af året. Vi har altså set 2022 som et år for forberedelse og investering i vores fremtidige vækst', skriver de.

Således er årets resultat et underskud på 5,3 millioner kroner, hvor den året forinden var et overskud på en million.

DecoFarver har dog ikke optaget nævneværdig gæld, ligesom der heller ikke har været fyringsrunde i firmaet. I stedet kan man af årsregnskabet læse, at virksomheden har tæret på egenkapitalen, der i 2021 var på 5,6 millioner kroner, og i 2022 nu er nede på 324.000 kroner.

Jacob Risgaard, Brian Jensen, Mia Wagner, Jesper Laursen og Jan Lehrmann. Foto: Løvens Hule/United/DR

Forventer overskud i 2023

Til Ekstra Bladet fortæller Jesper Laursen, at bruttofortjenesten for 2022 er lavere end i 2021 på grund af de investeringer, der er trukket fra fortjenesten, og at prisstigninger har præget virksomheden hele vejen rundt.

- Der er ingen tvivl om, at fortjenesten også har været presset af både prisstigninger på råvarer og inflationen. Der var vi nok for langsomme til at indregne prisstigningerne i vores salgspriser.

Han forklarer også, at etableringen af DecoFarver i Sverige har været udgiftstung, som det kan ses i årsregnskabet.

- En af de store poster i Sverige har været marketing, så vi kunne komme ind på markedet. Det havde vi også regnet med, for man kommer jo hverken sovende eller gratis ind på nye markeder, så det var en kalkuleret investering.

Han er da også positivt indstillet, når han skal forudsige, hvordan regnskabet for 2023 ender med at se ud:

- Vi kan allerede nu se, at investeringerne i Sverige og vores egen serie af malerprodukter er begyndt at bære frugt. Så vi forventer sorte tal på bundlinjen allerede igen i år.