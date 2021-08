Loud skifter ud i toppen

Den udskældte radiokanals programdirektør, Ann Lykke Davidsen, bliver skiftet ud med et kendt navn.

51-årige Simon Andersen bliver indsat som ny programchef og chefredaktør på Radio Loud.

Det oplyser Kulturradio Danmark, selskabet bag Radio Loud, i en pressemeddelelse.

'Den nye ledelse skal sikre, at lytterne får valuta for pengene,' siger formand Anders Krab-Johansen.

Simon Andersen og journalist Sofie Rye, da han var redaktionschef på Radio 24syv. Foto: Jens Dresling

Simon Andersen kommer fra en stilling som nyhedschef på Berlingske. Tidligere har han haft samme funktion på Radio24syv.

- Simon Andersen har den vildskab og dybe forståelse for journalistik, som vi har brug for, siger Lars Schmidt, der er direktør for Kulturradio Danmark, som driver Radio Loud.

- Han har gennem sin karriere bevist, at han kan sætte dagsordenen, som de færreste i det danske medielandskab, lyder de rosende ord fra direktøren i pressemeddelelsen.

Den nye chefredaktør skal nu gennemgå programfladen med direktøren for at sikre højere lytning og tydelige journalistik - særligt på kulturområdet. Siden skal en plan præsenteres for bestyrelsen.