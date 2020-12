Louise Wolff tager pause fra pausen

Louise Wolff har taget en timeout fra bleskift og babymos

Den populære tv-vært er lige nu på barsel, men her i december er det blevet til en endnu en arbejdsmæssigt afstikker ud af baby- og børneboblen.

Ligesom da TV2 i efteråret spurgte Louise Wolff, om hun ville være vært på 'Knæk Cancer', har hun sagt ja til at guide seerne gennem 'De største øjeblikke', når der skal kigges tilbage på 2020 - året som de færreste af os nok nogensinde vil glemme.

Beslutningen om sige ja til at hoppe i de høje hæle og et smart outfit var ikke svært for 42-årige Louise Wolff.

- Jeg nyder virkelig at gå herhjemme på barsel med mine piger, men jeg kan også rigtig rigtig godt lide mit arbejde. Jeg har det som en cirkushest, der kan dufte savsmuld, siger hun og fortæller, at det der med at sige nej til et job ikke ligger til hende.

Et skud i bøssen

- Jeg prøver faktisk at øve mig i at sige nej. Vi er jo fire mennesker nu, der skal trives i det. Min kæreste har sit eget firma, der også skal drives, men jeg kan godt lide at være med, hvor tingene sker, og man kan altså godt trænge til at bruge hovedet, når man går hjemme, siger Louise Wolff, der blev mor for anden gang i foråret.

- Savner du rampelyset, når du daffer rundt derhjemme i de grå joggingbukser?

- Det er præcis min uniform. De grå joggingbukser. Jeg ved ikke, om jeg savner rampelyset, men jeg savner det kollegiale. Jeg trives godt med, at vi er et hold, der løfter en opgave. Når man lave live-tv, er der ikke flere skud i bøssen. Tingene skal klappe, og det tænder mig helt vildt. Men jeg er ikke rød løber-afhængig af rampelyset. Jeg savner at få makeup på. Hold nu op en forvandling, når man plejer at gå herhjemme uden, griner Louise Wolff.

Blå bog: Louise Wolff



42 år



Kendt som vært på blandt andet 'Go' Morgen Danmark', kulturmagasinet 'Gejst', 'Sporløs' og 'Aftenshowet'.



Har været vært på store shows som Dansk Melodi Grand Prix, 'Knæk Cancer' og 'Danmarks Indsamlingen'



Aktuel som vært på 'De største øjeblikke' 2020.



Danner par med Jonas Bøgh, der er selvstændig lysdesigner.

Mor til to døtre - Billie fra 2016 og Gertrud fra 2020.

Det er ikke kun uniformen og det usminkede ansigt, der er anderledes i dag end dengang, Louise Wolff ikke havde børn. Hendes tilgang til arbejdslivet er blevet en lidt anden.

- Jeg er blevet mere effektiv og lidt mere fokuseret. Efter man får børn, ved man, at der kun er en vis portion tid til rådighed, og så er der nogen, der kræver noget af en. Så når jeg har muligheden for det, sparker jeg til den, siger hun og fortæller, at hun som journalist og interviewer har fået en anden ballast og en anden forståelse.

Blottede følelser

- Jeg kommer med noget andet nu. Jeg kan godt mærke, at det kommer mig til gode. Men jeg er også blevet mere sprød. Jeg møder mange skæbner i forbindelse med mit arbejde, og jeg føler, at jeg bedre og bedre kan leve mig ind i, hvordan andre har det. Det er, som om der er blevet skrællet et lag af. Mine følelser er blevet blottet, og jeg frygter hele tiden, at noget skal ramme mig og min familie. Men det skal jo ikke handle om mig, når jeg er på tv. Så der skal jeg da lige tage mig sammen nogle gange.

Når TV2's tilbageblik på 2020 er sendt, vender Louise Wolff tilbage til sin barsel, der først slutter i foråret. Til maj er hun efter planen tilbage på skærmen klokken meget meget tidligt i 'Go' morgen Danmark'.

Louise Wolff er sammen med Anders Breinholt og Cecilie Beck vært, når TV2 i aften ser tilbage på 2020 og sender 'De største øjeblikke'.

Louise Wolff har smidt de grå joggingbukser og er hoppet i fuld krigsmaling til tilbageblikket på 2020. Foto: Per Arnesen/TV2

----

Gråhåret før tid

Louise Wolff har rejst verden rundt og lavet 'Sporløs', hun har stået i spidsen for landets største underholdningsshows og været vært på nogle af de mest populære programmer. Hun tøver da heller ikke med at kalde sig for priviligeret rent arbejdsmæssigt.

- Jeg har været heldig, at jeg har fået lov til at lave så meget forskelligt. Måske hænger det også sammen med, at jeg startede så tidligt og har fået børn så sent. Jeg har kunnet sige ja til alt, siger hun.

Louise Wolff har flere gange været vært ved Dansk Melodi Grand Prix. Her i 2013 samme med Lise Rønne og Sofie Lassen-Kahlke. Foto: Mogens Flindt

Især live-tv tænder hende.

- Jeg er meget tilfreds med mit job på 'Go' morgen Danmark', og det er ikke kun, fordi mine chefer måske læser med. Men jeg ville blive gråhåret før tid, hvis jeg skulle stå og sige den samme replik igen og igen eller tage samme klip om og om igen. Jeg trives klart bedst med live-tv, hvor tingene bare skal fungere, og hvor man ikke har en ekstra chance, siger Louise Wolff, der på sigt godt kunne tænke sig at prøve kræfter med en lidt anden slags live-tv.

- Jeg elsker nyheder og gad på et tidspunkt godt kaste mig mere direkte ind i nyhedsstrømmen. Men ikke nu. Det kan ikke hænge sammen for vores familie med to små børn.