Jamie blev bestemt skuffet over, at Lukas ikke valgte ham som partner på 'Paradise'

Jamie blev fravalgt af Ida under tirsdagens afsnit af 'Paradise Hotel', da hun hellere ville fortsætte finaleugen med Lukas.

Til stor overraskelse fik Jamie dog en chance mere for at blive på hotellet, da de tre fyre fik tilbudt at vælge ham som partner.

Her satte Jamie sin lid til sin bedste kammerat, Lukas, men her blev han også valgt fra. Noget, som ærgrer ham meget.

- Lukas var et røvhul! At han kylede mig ud, det hiver lidt i mig. Selvom han godt nok lige havde reddet mig, og jeg så alligevel stillede mig bag hans partner. Men jeg havde bare ikke rigtig andre muligheder. Jeg havde stadig håbet på, at han ville vælge mig som partner, da han fik muligheden. Og jeg troede virkelig på det, lyder det fra Jamie.

- Hvis det havde været den omvendte situation, og jeg havde haft Ida som partner og kunne vælge Lukas, så havde jeg valgt ham. Uden at tvivle. Men han ville gerne vise noget overfor Ida, nu hvor hun lige havde reddet ham, fortsætter han og tilføjer:

- Lukas og jeg var faktisk blevet enige om, at hvis vi fik en chance for at stå sammen i en finale, ville vi gøre det. Den aftalte holdt han så bare ikke.

Der er nu kun tre par tilbage på 'Paradise'. Foto: Janus Nielsen/Tv3

Fortryder

Jamie er sikker på, at han og Lukas ville have haft en god chance i en finale. Både på grund af deres tætte relation, men også fordi han mener, at to fyre som partnere ville trække mange stemmer, da det var noget helt nyt.

Den mulighed kom dog ikke, og han ærgrer sig over, at han ikke gjorde flere ting anderledes i løbet af sin deltagelse.

- Jeg fortryder, at jeg var så frembrusende på hotellet. Det havde måske været bedre at holde sig lidt i baggrunden fremfor at prøve så hårdt at komme ind for at styre spillet. Jeg forsøgte bare at sætte en facade op og være lidt for meget, nu hvor jeg kom så sent ind i spillet, forklarer Jamie, der også ærgrer sig over, at han og Monique ikke valgte anderledes i finaleugen:

- Set i bakspejlet fortryder jeg da lidt, at vi ikke også gav alarmen til Ida og Lukas, for så havde den kørt mellem tre par i stedet for to, og så havde der været mindre chance for, at den var gået i gang hos os. Men vi tog kampen op, og vi vidste jo bare ikke udfaldet.

