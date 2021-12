Lukkede biografer: Her kan du se den

Den nyeste Matrix-film, 'The Matrix Resurrections', der skulle have haft premiere i biograferne onsdag 22. december, kan streames fra juleaften.

Det skriver streamingtjenesten SF Anytime i en pressemeddelelse.

Filmen kan desuden købes på Blockbusters hjemmeside fra juleaften.

Premieren bliver digital, da landets biografer er blevet lukket ned som følge af de seneste coronarestriktioner.

- Under disse omstændigheder så føles det godt, at vi får mulighed for at tilbyde store filmoplevelser som 'The Matrix Resurrections' til alle, der er hjemme i julen, og at Matrix-fansene ikke behøver vente længere på endelig at se filmen, siger Jessie Ross Skärvad, der er marketings- og salgschef hos SF Anytime, i pressemeddelelsen.

Derudover har streamingtjenesten HBO Max planer om at lancere filmen senest 45 dage fra den oprindelige premieredato. Det vil sige 5. februar 2021.

Filmen kommer til at koste 249 kroner på Blockbuster, skriver mediet Soundvenue.

'The Matrix Resurrections' er den fjerde film i Matrix-serien. Den første Matrix-film havde premiere i 1999.

Restriktionerne for biografer, kulturhuse, forsamlingshuse, teatre, spillesteder og andre kulturelle tilbud trådte i kraft søndag og gælder frem til 17. januar. Det sker som følge af stigende coronasmitte og udbredelse af omikronvarianten.

Biografejerne frygter dog ikke, at de digitale premierer bliver en større trussel i fremtiden.

- Det får ikke betydning for danske biografer, siger Emil Mark Nørholm, der ejer Atlas Biograferne ved Rødovre Centrum.

- Lige nu er der en pandemi, så de gør det for at tjene deres penge hjem. Men de tjener ikke i nærheden af, hvad de kan tjene, når de film bliver vist i biograferne, siger han.

Derfor forventer han ikke, at det bliver en generel strategi fremover.

Under pandemien har han oplevet, at de store film fortsat bliver prioriteret af biografgængerne.

Det samme mener Lars Werge, der er direktør for brancheforeningen Danske Biografer.

- Filmene er lavet til det helt store biograflærred, siger han.

- Det er de færreste, der har hjemmebiografer, der kan hamle op med biograferne.

Han forventer derfor også, at biografgængere vil prioritere biografoplevelsen på den anden side af nedlukningen.