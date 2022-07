Lukker alle biografer

Set i lyset af gårsdagens tragiske angreb i indkøbscentret Field's på Amager, hvor en 22-årig formodet gerningsmand dræbte tre mennesker, har Nordisk Film Biografer valgt at lukke ned i hele landet.

Det oplyser biograf-kæden selv på sin hjemmeside.

'Set i lyset af de tragiske hændelser i Field's, holder alle vores biografer lukket i dag', lyder det.

Hvis man har købt billet til biografen i dag, vil man få sine penge retur.

'Alle billetter refunderes automatisk', lyder det videre.

Nordisk Film har blandt andet en biograf i Field's, hvor angrebet fandt sted.

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet udtaler Casper Bonavent, direktør i Nordisk Film Biografer:

'Nordisk Film Biografer har en biograf i Field’s. I lyset af søndagens forfærdelige og ubegribelige tragedie i shoppingcentret holder vores biografer i hele landet lukket mandag den 4. juli. Det sker i respekt for ofre, pårørende og alle, der var til stede i Field’s – og for at tale situationen igennem med vores medarbejdere.'

Han tilføjer:

'Vores tanker og dybeste medfølelse går til ofrene og deres pårørende.'

Politiet har anholdt en 22-årig mand, og de formoder, at han handlede alene. Efterforskningen er dog stadig i fuld gang.