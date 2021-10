Lukning aflyst: Radiokanaler overlever

Der er godt nyt til lyttere af radiokanalerne P6 Beat og P8 Jazz.

Et politisk flertal bestående af regeringen samt støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten er blevet enig om, at de to DAB-kanaler skal fortsætte, selv om de stod til at lukke og slukke ved årets udgang. Det er ikke første gang, at de to radiokanaler reddes fra lukning.

Kulturministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at DR nu får 15 millioner kroner årligt i 2022, 2023 og 2024, så kanalerne kan videreføres. I hvert fald de kommende tre år.

- Det er særlige omstændigheder, fordi besparelserne på P6 og P8 stammer fra den tidligere regerings besparelser på DR, hvilket vi ikke var en del af, og som vi fremadrettet har sat en stopper for, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Så lige nu er de to radiokanaler fanget i gamle besparelser, og derfor går vi undtagelsesvis ind og holder hånden under dem, siger hun.

I sidste måned udtalte Socialdemokratiets medie- og kulturordfører, Kasper Sand Kjær, ellers til musikmagasinet Gaffa, at det ikke var politikernes arbejde at redde P6 Beat og P8 Jazz. DR måtte selv finde pengene.

- Det er fremadrettet og uden for denne slags særlige omstændigheder korrekt, hvad vores ordfører siger, at det normalt vil være en DR-opgave. Det vil det også være fremadrettet, siger Halsboe-Jørgensen.

Tidligere på måneden præsenterede DR en ny plan, hvor DR skal udvikles til en 'fuldt ud digital public service-institution'.

Planen medførte ikke ændringer for P6 Beat og P8 Jazz. DR havde ikke selv planer om at prioritere kanalerne på bekostning af andet indhold.

- Det er ikke på tegnebrættet nu, nej, sagde generaldirektør i DR Maria Rørbye Rønn.

Men nu er der altså kommet en redning fra politisk side. Pengene er fundet fra det såkaldte merlicensprovenu. Det er overskydende licens i forhold til fordelingen af licensindtægterne for 2020.

- Vi ønsker at holde en hånd om P6 og P8, ind til der var en nærmere afklaring omkring en ny medieaftale. Vi har fortsat ikke en medieaftale, og derfor giver det mening at række hånden ud i tiden fremad også.

- Men det er ikke denne måde, at jeg ønsker, at DR's programflade skal besluttes på. Det er en DR-opgave, siger kulturministeren.

Regeringens medieudspil har været udskudt flere gange. Udspillet til et nyt medieforlig skulle oprindeligt være kommet i begyndelsen af 2020. Den seneste medieaftale er fra 2018.

SF's medie- og kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk, siger i en pressemeddelelse, at 'de to kanaler giver et unikt, bredere og mere mangfoldigt musikindhold, som andre radiokanaler ikke gør'.

De Radikales medie- og kulturordfører, Zenia Stampe, hæfter sig ved, at kanalerne er reddet de kommende tre år.

- Det er så vigtigt for det danske musikliv, siger hun.

Søren Søndergaard, Enhedslistens medie- og kulturordfører, mener, at der nu er skabt arbejdsro for kanalerne.

De Konservatives medie- og kulturordfører, Birgitte Bergman, skriver på Twitter til gengæld, at DR selv burde have fundet penge til at videreføre kanalerne.