'Luksusfælden'-deltager: - Fortryder, at jeg solgte min 'baby'

Den tidligere realitystjerne Mads Niebur er ked af, at han har skaffet sig af med sin motorcykel i kølvandet på deltagelsen i 'Luksusfælden' her til aften

Det er svært at holde styr på sin økonomi, når man som Mads Niebur er glad for det gode liv i form af fester, fastfood og en hurtig kværn.

Det står klart efter tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden', hvor det fremgår, at Mads Niebur har en gæld på hele 464.000 kr.

Den 29-årige realitydeltager, som er kendt fra 'Ex on the Beach' og 'Paradise Hotel', bliver derfor opfordret til at sælge sin elskede motorcykel af programmets eksperter, Sesilie Munk Stenderup og Jan Swyrtz.

En motorcykel, han havde døbt navnet 'Baby'.

Mads Niebur havde ellers håbet, at eksperterne kunne hjælpe ham med at nedsætte hans gæld i stedet for. Men sådan skulle det ikke være.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, da vi fanger ham på telefonen.

- En uge efter deltagelsen ringede jeg selv til mine kreditorer og fik sat min rente ned med to procent, og det, synes jeg, er mærkeligt, når eksperterne tidligere har sagt, at de ikke kunne gøre noget ved gælden, fortæller han.

Mads Niebur har tidligere medvirket i 'Ex on the Beach' og 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Denmark

Svær beslutning

Mads Niebur valgte dog i sidste ende at lytte til eksperternes råd og skilte sig derfor af med sin elskede motorcykel. Men det har ikke været en nem beslutning, understreger han.

- Jeg har 3.000 kroner ekstra om måneden, fordi jeg har solgt min motorcykel. Men jeg fortryder det, da der kun er et års forskel på, hvorvidt jeg ville være gældfri med eller uden uden, så jeg ville hellere have haft den stadigvæk og sparet andre steder, siger han og fortsætter:

- Jeg savner min motorcykel, og min overvejelse går på, om jeg skal banke mine lån af i en fart, eller om jeg skal spare op til en motorcykel. Det er lang tid ikke at have en motorcykel i seks år, og så kan jeg heller ikke se mine venner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til Mads' undren vedrørende den manglende nedsatte gæld, men ekspert Jan Swyrtz er på ferie og ønsker derfor ikke at svare.

Mads Niebur brugte 5800 kroner om måneden på sin motorcykel, som han solgte efter programmet. Foto: Nent Group Danmark

