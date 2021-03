'Luksusfælden'-ekspert: - Vi vil se en anden attitude

I aften er 'Luksusfælden'-eksperterne Kenneth Hansen og Jan Swyrtz draget til Brande, hvor de skal hjælpe den tidligere kokainmisbruger Markus med at få styr på økonomien.

26-årige Markus er dog en mand, der har let til tårer, og da han for tredje gang bryder ud i gråd, da eksperterne viser ham hans tidligere forbrug, får Jan Swyrtz nok.

- Fra nu af vil vi prøve at se en anden attitude end de der grædeøjne, det mener jeg alvorligt. For nu skal vi videre, siger Jan Swyrtz til den berørte Markus.

I tårer for åben skærm: - Det kan ikke tilgives

Eksperterne har brug for at Markus tager sig sammen og tager ansvar, for at de igen kan få styr på den unge mands dårlige økonomi.

- Vi kan ikke vinde nogen fodboldkampe, om vi er bagud 4-0, så skal vi vinde kampen, og så kan vi ikke have sådan en på banen. Så bliver du sat ud på udskiftningsbænken, gør Jan Swyrtz klart.

Shoppede for 46.000: - Det er jo ingen penge

Det har tidligere været svært for Markus at overskue at betale både el-regninger og børnebidrag, men nu har eksperterne gjort det klart overfor ham, at det ikke hjælper noget at græde over problemerne.

Han bliver nødt til at tage ansvar for sin kommende økonomiske rejse.

Om Markus tager eksperternes råd til sig, kan du se i 'Luksusfælden' tirsdag klokken 20 på TV3 og Viaplay.

