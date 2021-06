Lyttertal eksploderet: Sex-reportage var kæmpe succes

Journalist Louise Fischer fik nok de fleste lyttere af Radio4 morgen til at spidse ører, da hun i en udsendelse, der blev sendt 24. maj, havde sex i for åben mikrofon i forbindelse med en reportage på en swingerklub.

Siden har mange tilsyneladende været interesseret i at høre den usædvanlige reportage, og det kan nu ses på lyttertallene, der samles ind af hjemmesiden Podcastindex for uge 21.

Her er Radio4 morgen den suverænt mest streamede og downloadede podcast med hele 605.373 streams eller downloads. Det er ifølge indekset en stigning på 13.152 procent i forhold til ugen før.

Den podcast, der ligger på andenpladsen, er DR-podcasten Genstart, som er blevet streamet eller downloadet 454.234 gange.

Ikke for at få lyttere

I forbindelse med den massive omtale, reportagen efterfølgende fik, afviste nyheds- og aktualitetschef på Radio4, Tina Kragelund, over for Ekstra Bladet, at der var tale om et billigt trick for at skaffe sig flere lyttere.

- Det her er ikke noget, jeg har sat i værk for at øge kendskabet til Radio4, lød det fra nyhedschefen, som fortsatte:

- Men jeg opfordrer journalisterne til at lave radio på en anden måde, end vi ser i forvejen, og at vi benytter nye måder at fortælle historier på, og det er det her et godt eksempel på. Men det betyder jo ikke, at alle skal lave den her slags journalistik. Det har vi gjort, fordi det var Louises egen idé, og fordi hun kan lide at bruge sig selv på den måde.

26-årige Louise Fischer fik stor opmærksomhed efter sin reportage. Foto: Privat

Selv forklarede Louise Fischer, at hun med reportagen håbede at kunne give lytteren et rigtigt indblik i miljøet i swingerklubben Swingland.

- Jeg synes ikke, man får det rigtige indblik i miljøet, hvis man bare ser på. Der havde ikke været den samme kontakt og indlevelse, sagde Fischer og understregede også, at det var hendes egen idé.

- Det var min egen idé og min beslutning. Det var noget, som jeg havde vendt med en redaktør på forhånd og fået opbakning til. Men det var ikke aftalt på forhånd, at det var det, der skulle ske. Det var op til mig og en beslutning, jeg tog i øjeblikket, da jeg følte mig tryg i det.

Hør episoden her.