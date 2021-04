Målløse eksperter: - Nu stopper du

I en alder af 23 år skylder Louise allerede en halv million kroner. Derfor har 'Luksusfældens' eksperter besøgt Louise i Gørløse for at hjælpe med at få hendes økonomi på rette spor.

Louise er mor til to børn. Hun har haft en turbulent opvækst, hvor hun har boet i plejefamilie, og hun har derfor aldrig lært noget om økonomi. Som konsekvens har Louise et stort forbrug. Alene på diverseposten bruger den unge kvinde næsten 15.000 kroner om måneden.

- Det vidste jeg godt egentlig, siger Louise, inden eksperten Kenneth Hansen noget forbløffet afbryder hende.

- Louise, nu stopper du. Du står ikke og fortæller mig, at du godt vidste, at der er næsten lå 15.000 på den her post?

Den anden ekspert, Jan Swyrtz, er ret provokeret over Louises reaktion på hendes store forbrug.

- Vi kommer her og tager din situation rigtig alvorligt, og du står og griner hele tiden. Lyt til, hvad vi siger, jeg er lige så rystet som Kenneth, når du siger, at du godt vidste, der lå 15.000 på diverseposten. Hvorfor fanden har du så ikke gjort noget ved det?

Louise fortæller, at pengene er brugt på ting til børnene og til personlig pleje. Det høje forbrug får Kenneth Hansen til at spørge, hvad det er, Louise flygter fra. Spørgsmålet vækker følelserne frem i Louise, der med tårer i øjnene fortæller, hun flygter fra hverdagen.

- Fordi det er noget lort, siger en berørt Louise.

