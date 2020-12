- Måske bliver jeg en parodi til sidst

Skuespiller Lars Brygmann er blevet 63 år, men der er ikke meget, der tyder på, at en pension er nært forstående.

Tværtimod.

Han har en bærende rolle i biografhittet 'Retfærdighedens Ryttere', og snart kan han opleves i Netflix-satsningen 'Equinox', hvor han spiller over for blandt andre Danica Curcic. Han fortæller, at han griber karrierens efterår an ét skridt ad gangen.

- Jeg tager virkelig bare ét år ad gangen og tager tingene, som de kommer. I 'Equinox' spiller jeg far til en pige, og i 'Retfærdighedens Ryttere' spillede jeg en computernørd. Der er ikke noget af det, man kan være for gammel til, siger Lars Brygmann.

Har lavet en aftale

Selvom karrieren ser ud til at køre på skinner, så røber Lars Brygmann, at han har gjort sig sine sikkerhedsforanstaltninger, hvis alderen en dag skulle indhente ham.

- Jeg har aftalt med nogle mennesker, at de skal prikke mig på skulderen, hvis jeg begynder at sige for mange gentagelser. Det vil være rart at vide, hvis man er blevet så gammel, at man ikke selv mærker det, siger han og bryder ud i et skævt smil.

- Men det er ikke engang sikkert, at det stopper mig. Det kan godt være, at jeg bliver en parodi til sidst.

- Har du seriøst lavet sådan en aftale?

- Ja, man gør det lidt i sjov, for der er jo nogle eksempler, men det er meget få skuespillere, der kommer dertil. Måske man begynder at glemme, så man ikke kan huske, hvad man skal sige. Inden ydmygelsen bliver total, vil jeg kan trække mig stille og roligt og sige 'det var det'.

Lars Brygmann havde ingen problemer med at sætte sig ind i rollen som faderen Dennis i 'Equinox'. Foto: Netflix/PR

Mindre slitage

Det er dog kun grundet interviewerens spørgsmål, at Lars Brygmann taler om alder. Det er noget, han beskæftiger sig 'uendeligt lidt' med, for selvom dåbsattesten viser 63 år, så mener Lars Brygmann, at han er i et fag, hvor alderen ikke nødvendigvis har den store påvirkning.

- Det er noget helt andet, hvis du er i et fysisk hårdt fag som brolægger, asfaltarbejder eller tømrer, som jeg var oprindeligt. Der sker en naturlig træthed i kroppen, men man bliver jo ikke slidt på samme måde som skuespiller, understreger han.

I 'Equinox' spiller han rollen som faderen Dennis, hvis datter Ida forsvinder under mystiske omstændigheder. Det påvirker hans anden datter, Astrid, voldsomt, og hun bevæger sig ind i et grænseland af fantasi og virkelighed.

Lars Brygmann i rollen som Dennis i 'Equinox'. Foto: Netflix/PR

Den største skræk

Forberedelserne til rollen var ganske simple for Lars Brygmann, der på mange måder kunne spejle Dennis' liv i sit eget.

- Jeg har jo selv børn, så det er ikke så svært at sætte sig ind i hans situation. Samtidig var det sådan, at den dag, vi optog scenen, hvor Ida bliver student, der blev min egen datter student dagen efter. Det hele kørte simultant, og man behøver ikke særligt meget fantasi for at forestille sig, hvad det vil sige, at ens datter ikke kommer hjem fra en studentervognstur, når man selv har børn, siger han og understreger:

- Det er den ultimativt største skræk, man kan have som forælder.

'Equinox' kan ses på Netflix fra 30. december. Udover Lars Brygmann medvirker blandt andre Danica Curcic, Karoline Hamm, Hanne Hedelund, Fanny Bornedal og Alexandre Willaume.