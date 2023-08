Måtte ikke sove sammen: Vi spurgte ikke

Det virker svært for Rasmus Glasdam at sige 'godnat og sov godt' til sin brud, Sara Eckhardt Boesen, som han netop er blevet gift med i sæsonpremieren på 'Gift ved første blik'.

Længe bliver han hængende foran hendes hoteldør med et blik, der siger, at han ikke er klar til at finde sin egen seng.

Efter en skøn bryllupsdag, hvor der bliver både nusset og kysset, ligner nygifte Rasmus Glasdam på ingen måde en, der har lyst til droppe bryllupsnatten, som produktionen bag programmet ellers har besluttet.

Parret aftalte, at de ville kindkysse, når deres gæster slog på tallerkenen. Men den aftale holdt ikke helt. Foto: Snowman Productions

I niende sæson af DR-programmet skal ingen af de nygifte par tilbringe den første nat sammen. Det er for at fjerne en del af presset fra deltagerne, at den drastiske ændring er foretaget.

- Hvordan har du det med, at bryllupsnatten er aflyst?

- Hvem siger, at den er det, griner Rasmus Glasdam hemmelighedsfuldt, da Ekstra Bladet spørger ham til emnet.

Annonce:

Han bekræfter, at det var temmelig svært at skulle sende Sara ind for at sove på hendes eget værelse.

- Men nogle gange, er det måske meget fint, at andre træffer sådan en beslutning, så ikke følelserne styrer det hele.

Ingen kommentar

- Måtte I sove sammen, hvis I ville?

- Ikke hvis vi spurgte, tror jeg....

- Så I spurgte ikke, fornemmer jeg. Sov I sammen?

- Det ved jeg ikke, om vi gjorde. Men jeg ved, at vi mødtes i lobbyen, da produktionen var taget hjem. Her fik vi en sjus og en god snak. Og så fulgte jeg Sara hjem til hendes værelse igen, siger Rasmus Glasdam, der hverken vil svare ja eller nej til, om han fik en plads i sengen ved siden af sin kone.

- Det har jeg ingen kommentarer til...ha ha... Men jeg sov rigtig godt, griner han og siger, at lysten i hvert fald var der til at dele bryllupsnatten med Sara.

- Vi var i følelserne og alkoholens vold. Og vi fik rigeligt af begge dele på bryllupsdagen. Det var virkelig en god dag, siger han.

De kommende uger kan Sara og Rasmus samt de øvrige par i 'Gift ved første blik' følges på DR.

Kemien mellem Sara og Rasmus var god fra starten. Foto: Brian Lichtenstein

Succesraten i DRs datingprogram er ikke særligt høj. Læs her hvordan det er gået, siden Mette og Steen blev gift ved første blik i sidste sæson:

Var som hund og kat: Sådan går det for DR-par i dag

Læs her hvad Ekstra Bladets Nikita Klæstrup mener om den nye sæson af 'Gift ved første blik'.