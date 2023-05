Måtte indlægges på psykiatrisk skadestue

Stress, angst og depression.

Den barske cocktail ramte i 2014 Sebastian Klein.

Den populære tv-vært og ornitologen, der slog igennem som børnenes dyreven, Doktor Pjuskebusk, gik fuldstændig ned med flaget.

Nedturen var Sebastian Klein så modig at dele med hele Danmark tirsdag aften, da programmet 'Min egen kurs' løb over skærmen.

I serien har Emil Midé Erichsen en række kendte danskere med til søs, og her kommer sandheder på bordet i den friske havluft.

Indlagt

Blandt andet fortalte Sebastian Klein, at han blev indlagt på psykiatrisk skadestue, og at han selv var bange for, at han kunne reagere voldeligt.

Symptomerne var i første omgang fysiske - snurrende fingre og svimmelhed og derfor troede Klein, at der noget galt med ham.

- Så fik jeg synsforstyrrelser, og så blev jeg bange. Jeg tænkte, det kunne være en svulst eller noget andet farligt. Jeg gik fuldstændig ned med flaget og blev indlagt på psykiatrisk skadestue og var ægte tosset. Jeg havde det, som om mit hoved var i en glaskuppel. Min virkelighedsopfattelse var anderledes. Jeg kunne ikke genkende mig selv og vidste ikke, hvad jeg var i stand til, fortalte han i TV 2-programmet.

Frygtede vold

Sebastian Klein blev bange for, hvad han kunne finde på.

- Jeg måtte sige til personalet, at jeg ikke var sikker på, jeg ikke kunne blive voldelig, og jeg er virkelig ikke et voldeligt menneske, fortalte tv-værten.

Det er ni år siden, at Sebastian Klein blev indlagt, og i selvom han er et helt andet sted i dag, så opfatter han stadig sig selv som mentalpatient, fortalte han i 'Min egen kurs'.

