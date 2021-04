Måtte reddes i sidste øjeblik

En sygemelding fra en kok fik morgenværterne til at stille sig i køkkenet i 'Go' morgen Danmark'

Seerne skulle bestemt ikke snydes, da en af kokkene i 'Go' morgen Danmark' måtte aflyse sit visit grundet sygdom.

Adam Duvå Hall og Ida Wohlert var nemlig lynhurtige og besluttede sig for selv at hoppe en tur i køkkenet.

- Hvis I lige er steget på, har vi fået et afbud fra en kok, der skulle have stået her i dag, så vi har kastet os ud i det, Ida og jeg. Vi skal have biksemad, det var det, det kunne blive til, sagde Adam til seerne, der så med tidligt mandag morgen.

Det blev derfor heller ikke de helt kunstfærdige retter, man ellers kender fra programmet, men derimod en god omgang husmandskost bestående af store medisterpølser og brasede kartofler med bacon.

Værten Adam Duvå Hall måtte da også lige undskylde over for seerne, men håbede, at de alligevel ville tage godt imod retten.

- I må ikke klage for meget på vores facebook, for vi er amatører, og det er kun os selv, der skal spise det. Vi overholder måske ikke alt, hvad der skal overholdes, men vi tænker trods alt over det, forklarede han.

Men der var bestemt ingen grund til at være bekymret over reaktioner på de sociale medier.

Seerne elsker det

Her bliver de to friske værter nemlig hyldet af seerne.

'Ida og Adam tusind tak for vidunderlig mandag morgen underholdning. Det må I gerne gøre en anden gang', skriver en.

'Godt kæmpet Ida og Adam. I behøver ikke lægge opskriften ud i dag', lyder det fra en anden.

'I er da bare FOR SEJE', skriver en tredje.

Normalt plejer programmet at smide opskrifterne ud efter showet, men det har de i dagens anledning altså ikke valgt at gøre.

'Så er der serveret i det muntre køkken! Det blev til biksemad med ikke helt færdigstegt medister og én pandekage med regnbueis. Godt gået, Adam og Ida! Opskriften lyder på alt godt fra køleskabet, gåpåmod og et godt grin', lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV 2, men det har i skrivende stund ikke været muligt med en kommentar fra værterne.