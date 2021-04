Mads Mikkelsen scorer kæmpe rolle

Mads Mikkelsens internationale cv tæller allerede store roller i 'Hannibal', 'Fantastic Beasts', 'Rogue One: A Star Wars Story' og som James Bond-skurk, og nu kan den 55-årige danske stjerne snart skrive endnu en stor rolle på cv'et.

Han har nemlig scoret en rolle i den kommende Indiana Jones-film, hvor han skal spille over for Harrison Ford og Phoebe Waller-Bridge.

Det skriver Deadline.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Mads Mikkelsens manager, Ulrich Møller-Jørgensen, nyheden om rollen. Han ønsker dog ikke at sige yderligere eller oplyse, hvilken rolle skuespilleren skal spille.

Deadline skriver også, at de ikke har mange detaljer omkring rollen, men de kalder dog Mads Mikkelsen for 'Harrison Fords next co-star', hvorfor det må formodes, at der ikke er tale om en lille rolle.

James Mangold overtager fra Steven Spielberg som instruktør på filmen, der ifølge medierne forventes at starte produktion denne sommer og ramme skærmene sommeren 2022.

Den første film om Indiana Jones, 'Raiders of the Lost Ark', blev udgivet i 1981 og blev en kæmpe succes. Siden fulgte film i 1984 og 1989, inden universet igen blev genoplivet på skærmen i 2008.

Danskerne har senest kunnet opleve Mads Mikkelsen i Thomas Vinterbergs kæmpesucces 'Druk', der for nylig vandt en BAFTA som den første danske film i 32 år og senere på måneden kan vinde en Oscar.

Harrison Ford indtager for femte gang rollen som Indiana Jones. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Der er rigtig gode penge at tjene, hvis man er en succesfuld dansk skuespiller, som Mads Mikkelsen er. Det kan du læse mere mere om her. (+)