Mads Moldt vinder 'X Factor'

Der var drama til det sidste, da dette års vinder af 'X Factor' skulle kåres.

Hver dommer havde en deltager med, og der var derfor lagt op til noget af en kamp.

Det stod mellem Kári, Mads og Tina, der alle tre gjorde deres ypperste for at bevise, at de var den, der havde mest 'X Factor'.

Til sidst stod det dog klart, at danskerne var blevet mest betagede af Mads, der nu kan kalde sig vinder af 'X Factor' 2022.

- Jeg har det for vildt, lød det fra Mads Moldt, der helt tydeligt havde svært ved at forstå, at han havde vundet.

Jyden vandt over to færinger i finalen, der fandt sted i Brøndby. Foto: Jonas Olufson

Thomas Blachman, der har været coach for den unge stjerne, var meget stolt efter resultatet blev offentliggjort.

- Du kom med musikken, og du går med den. Du er en vidunderlig, ung, begavet musiker. Jeg er så glad for, at man ikke bare vinder det her og bliver glemt i morgen, for det kommer ikke til at ske, sagde han.

Efter første runde var feltet skåret ned fra tre til to, efter at Tina røg ud og fik konkurrencens tredjeplads. Kári endte med andenpladsen.

Tina optrådte med Søs Fenger under sin duet. Hun endte med en tredjeplads Foto: Jonas Olufson

Skrev egne sange

Deltagerne har i år været med til at skrive deres vindersang, der skulle udgives efter fredagens finaleafsnit.

Mads Moldt gav den gas med popnummeret 'Clingy', mens Kári havde forberedt en kærlighedsballade til sin gravide kone med sangen 'Believer'.

Fredag kunne TV 2 også bekræfte, at der kommer en sæson til af programmet til næste år.

