Mads og Harrison til verdenspremiere

Filmindustriens mest profilerede navne går torsdag aften ned ad den røde løber i det sydlige Frankrig, hvor Cannes Film Festival finder sted.

Her vil den femte og seneste film i fortællingen om 'Indiana Jones' blive vist for første gang.

Hollywood-stjernen Harrison Ford er derfor blandt de kendte ansigter på den røde løber.

Han spiller hovedrollen i den nye film, som bærer titlen 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'.

Under den franske filmfestival modtog Harrison Ford en æresudgave af Guldpalmen.

Prisen tildeles skuespillere og instruktører, som ikke har vundet Guldpalmen før, men som har ydet et bemærkelsesværdigt stykke arbejde.

Filmene om Indiana Jones handler kort fortalt om en amerikansk arkæolog, som drager ud i actionfyldte eventyr.

Også den danske filmstjerne Mads Mikkelsen medvirker i den seneste film.

Han spiller den nazistiske skurk og rumforsker Jürgen Voller.

Derfor er også Mads Mikkelsen at finde på den røde løber i Cannes, hvor andre store navne som Viola Davis og Helen Mirren er blevet set.

Den prestigefyldte filmbegivenhed bliver i år afholdt for 76. gang og strækker sig fra 16. til 27. maj.

Her vil priser blive uddelt, og en række nye film får verdenspremierer - heriblandt 'Jeanne du Barry'.

Johnny Depp spiller i filmen sin første rolle i tre år.

Den verdenskendte filmstjerne blev mere eller mindre skubbet ud i kulden i forbindelse med en omtalt retssag mod ekskonen Amber Heard.

Her blev han blandt andet beskyldt for at udøve partnervold og at have begået et seksuelt overgreb med en flaske.

Johnny Depp vandt retssagen og har siden fundet vej til det store lærred igen.

Inden da blev han dog fyret fra 'Fantastiske skabninger'-filmserien, hvor han spillede den onde troldmand Grindelwald.

Mads Mikkelsen overtog den rolle, og de to har mødt hinanden ved årets Cannes Film Festival.

Det fremgår af et opslag på Mads Mikkelsens Facebook-profil, hvor han skriver 'Grindelwald og Grindelwald'.

'Jeanne du Barry' fik premiere i tirsdags, hvor Johnny Depp blev hyldet med syv minutters stående applaus.