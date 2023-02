Mads Steffensen bliver vært på TV 2

Seere af TV 2-programmet 'Go' Morgen Danmark' vil lørdag og søndag blive præsenteret for en ny vært, når Mads Steffensen gæsteoptræder i programmet.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Værtskabet sker i samarbejde med den erfarne vært Michéle Bellaiche.

Ifølge Mads Steffensen var det Michéle Bellaiche selv, der kontaktede ham og spurgte, om han ville være medvært. Det fortæller han til TV 2.

Det er første gang, at Mads Steffensen optræder som vært på TV 2. Værtstjansen er dog langtfra uvant for podcastindehaveren. I fire år var han vært på DR-programmet 'Aftenshowet'.

- Ud over at vi jo konkurrerede om at få mange af de samme gæster, så var vi også nært beslægtede, og jeg kan virkelig godt lide arbejdet med den slags programmer, siger den 52-årige vært til TV 2.

'Bankes rust af'

Selv om Mads Steffensen forlod jobbet for over 11 år siden, er han fortrøstningsfuld over at skulle arbejde i et lignende format igen. Men der skal muligvis lige 'bankes lidt rust af', siger han til TV 2.

I udgangspunktet er det kun i den kommende weekend, Mads Steffensen optræder som vært på TV 2. Men fremover skal han lave endnu mere tv. Men det er ikke noget, han kan fortælle mere om endnu, siger han til TV 2.

For tiden er tv- og radioværten aktuel med realityprogrammet 'The Bridge', der bliver sendt på streamingtjenesten Prime Video. Her skal 12 danskere bygge en bro over til en ø, hvor der er begravet 500.000 kroner.

I 2020 meddelte Mads Steffensen, at han forlod Danmarks Radio og dermed også det populære radioprogram 'Mads & Monopolet', der på daværende tidspunkt havde kørt i 17 år.

Programmets format tog han dog med sig til podcasttjenesten Podimo, hvor han og et panel af kendte personligheder hver uge hjælper danskere med alskens dilemmaer i programmet 'Mads og A-holdet'.

