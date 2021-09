Mads Steffensen: Her er mit nye program

- Hvordan får jeg kontakt til ham den søde fra parallelklassen? Jeg føler mig udenfor, hvad skal jeg gøre? Mine forældre skændes hele tiden.

Det er ikke kun voksne, der bakser med problemer og udfordringer. Det gør de mindste også.

Men nu er der råd at hente. Deres dilemmaer bliver nu vendt og drejet af Mads Steffensen, som har allieret sig med et børnepanel.

Podcastplatformen Podimo præsenterer nemlig programserien 'Mads og Børneholdet', som får premiere den 4. september.

- Jeg glæder mig til at give børneholdet et trygt rum med plads til tanker og følelser - store som små, siger Mads Steffensen i en pressemeddelelse og uddyber:

- Der er mange ting i børnehøjde, som vi voksne ikke helt forstår. Så det bliver børns dilemmaer, som diskuteres af børn. Og så er det mit og holdets håb, at børnenes dilemmaer og diskussioner i podcasten også kan finde vej til familien og skoleklassen som gode, vigtige samtaleemner, lyder det fra værtsprofilen.

Juniorbagerne Karl, Liva og Nora er klar til at svare på dilemmaer i børnehøjde med Mads Steffensen som ordstyrer. Foto: Field Production/Free

Kendt fra tv

Panelet i 'Mads og Børneholdet' vil hver lørdag bestå af juniorbagerne Karl, Liva og Nora, som alle deltog i 'Den store juniorbagedyst', der blev sendt på DR tidligere i år.

Dilemmaerne i det første program er hentet fra en række skoler, hvor børn i alderen otte til ti år har delt deres tanker og udfordringer.

- Det bliver aldeles fremragende at sidde til bords med de her tre vildt dygtige, sjove og kloge unge mennesker, som jeg ved kommer til at give en masse børn en masse gode råd og eftertænksomme meninger, lyder det fra Mads Steffensen.

Den rutinerede vært skiftede ved årsskiftet efter mange år i DR job til Podimo.

Her laver han også dilemmaprogrammet 'Mads og A-holdet'. På DR stod han i mere end 17 år i spidsen for programmet 'Mads & Monopolet', hvor tre kendte danskere også diskuterede små og store dilemmaer.

'Mads og Børneholdet' vil ligge klar på Podimo hver lørdag morgen fra den 4. september.

Da Ekstra Bladet torsdag mødte Mads Steffensen på den røde løber til Zulu Comedy Galla, ville han ikke røbe, hvilke nye skibe han havde sat i søen: