- Mænd er jo kusse-sultne

Forfatteren Kim Leine holdt sig ikke tilbage med at udbrede sine opsigtsvækkende fantasier, da han var gæst i Weekendavisens podcast 'Avistid', der har avisens chefredaktør, Martin Krasnik, som vært.

Hvad, der skulle være en snak om Leines nye opera, endte i en snak om voldtægtsfantasier og 'kusse-sult', og det har skabt en del polemik på sociale medier efter seneste afsnit, der blev lagt op fredag 11. februar.

Spørgsmålet, der har floreret de seneste dage på de sociale medier, går blandt andet på, om det er passende at udgive podcasten midt i en offentlig snak om vold mod kvinder?

På skitur med familien

Ekstra Bladet fanger Kim Leine på en skitur med familien, men han finder alligevel små ti minutter til interview.

- Jeg havde da gerne set, at podcasten udkom på et andet tidspunkt. Jeg er bange for, at podcasten og de artikler og Facebooktråde, der måtte følge i kølvandet, vil føles ekstremt krænkende for de pårørende i forhold til Mia (Mia der blev dræbt i Aalborg 6. februar, red). I det lys fortryder jeg podcasten, i hvert fald, at den er kommet ud nu.

I podcasten kommer Kim Leine og Martin Krasnik ind på voldtægtsfantasier og impulskontrol. I den forbindelse hører man blandt andet Kim Leine sige:

- Det er sgu da lige meget, at jeg kommer i spjældet i 20 år, bare jeg kan få noget kusse.

- Hvor mange mænd har ikke drømt om at komme i krig, ende i ukendt territorie og så vælte et hus og så voldtage hele banden. Det har jeg tit drømt om.

- Du er en person med magt. Når du taler så åbent om voldtægtsfantasier, er du så ikke med til at normalisere det?

- Jo det kan man godt sige. Min påstand er, at alle har de fantasier. Men der er forskel på fantasier og lyst. Jeg har ikke lyst til at voldtage nogen. Jeg kan for eksempel have fantasier om at begå selvmord, slå nogen ihjel, få kræft eller komme i fængsel.

Mad og sex

Kim Leine fortæller, at hans intention ikke er at normalisere voldtægt eller disse fantasier. Det handler om at problematisere mænds seksualitet. Han mener blandt andet, at mænd har brug for sex på samme måde, som man har brug for mad - han formulerer det poetisk som 'kusse-sult.'

- 'Kusse-sult' ligner madsult. Mænd er jo 'kusse-sultne.' Som mand har man lige så meget brug for sex som mad. Det er ønsket om at fortære. Mænd har brug for at fortære. Jeg synes, mænds begær og liderlighed er problematisk. Og i stedet for at pege fingre ad andre mænd, griber jeg i egen barm.

Anna Thygesen, kommunikationsrådgiver og podcaster på Ekstra Bladets ’Kvindetribunalet’, ser klart en dårlig timing i udgivelsen.

- Rent kommunikationsmæssigt virker det, som om de slet ikke har tænkt på, at mange kvinder synes, deres snak nærmest er uhyggelig. Det er, som om der kun er refleksion over, hvor svært det er for mændene, og ikke over hvordan kvinderne mon tænker om den her snak. Timingen i forhold til det bestialske drab på Mia i Aalborg er i hvert tilfælde ikke god. Man kunne i det mindste have ventet med at lægge den op.

Podcasten kan høres her.