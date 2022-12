Magasin: Danske film blandt de bedste nogensinde

Det anerkendte amerikanske underholdningsmedie Variety kårer de bedste 100 film for første gang i magasinets 117 års levetid. To danske filmperler har sneget sig med

For første gang nogensinde kårer det amerikanske medie Variety en liste over de 100 bedste film nogensinde - ifølge mediet selv.

Listen er en god blanding af nye og gamle klassikere, og det særligt interessante er, at to danske film har fundet vej til listen.

Helt øverst på listen finder man Alfred Hitchcock's gys fra 1980, 'Psycho'.

Herefter følger Victor Flemings 'The Wizard of Oz' fra 1939, og den første 'Godfather'-film fra 1972 hapser bronze-statuetten.

Først nede på en 61. plads kan man så finde den gamle traver 'Jeanne d'Arcs Lidelse og Død' fra 1928 af den danske filminstruktør Carl Theodor Dreyer Nilsson, der har den franske Maria Falconetti i hovedrollen som, ja, du har gættet det, helgen Jeanne d'Arc, der i 1431 blev dømt for kætteri og hekseri og (spoiler alert) brændt på bålet.

Den anden danske darling på listen er af nyere tid. Magasinet placerer således Lars von Triers 'Breaking the Waves' fra 1996 som den 72. plads over alletiders bedste film.

Her spiller britiske Emily Watson over for svenske Stellan Skarsgård i dramaet, hvor den skotske hovedperson Bess McNeil blandt andet prostituerer sig for at redde sin mand, der er invalideret efter en arbejdsulykke.

Således er begge danske klassikere placeret højere end eksempelvis Sean Connery i 'Gold Finger' (1964) og Christopher Nolans batman-opfølger 'The Dark Knight'.

