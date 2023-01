Magien udebliver: Droppet af seerne

Den engang så populære sangkonkurrence har svært ved at lokke seere til til trods for ny stjernedommer

703.000.

Så mange danskere så med live på TV 2, da de 1. januar havde premiere på den nyeste omgang af det 15 år gamle 'X Factor'-format.

Og det er lavere end sidste år, hvor 726.000 fulgte med ved sæsonstarten.

I den nye sæson har man ellers gjort sig umage for at ryste posen og lokke nye seere til.

TV 2 har nemlig givet dj Martin Jensen kniven og hevet en stjernedommer ind i det glitrende univers for at kaste ny glans over foretagenet.

Således er det den garvede musiker og hitmager Simon Kvamm, der nu indtager en af de tre stole bag dommerbordet, hvor han har gjort Kvamie Liv og Thomas Blachman selskab.

Den nye dommer Simon Kvamm er dybt imponeret af en deltager i 'X Factor' auditions, men den garvede Blachmann er ikke helt enig. Video: BLU/ TV 2 Den nye dommer var imponeret over niveauet i det første program, der blev sendt nytårsdag.

Men det har øjensynligt ikke fået flere seere til at lukke op for tv for at følge jagten på sangtalenter.

Annonce:

For bare to år siden lagde 'X Factor' fra land med 1.150.000 seere til premieren. Men analysefirmaet bag seerundersøgelsen, Nielsen, oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke kan sammenligne seertallene med tal fra før 1. januar 2022, hvor de overtog seertalsmålingerne i Danmark fra Kantar Gallup, der havde siddet på opgaven i mere end 20 år.

I den 15. sæson af 'X Factor' har Simon Kvamm Sluttet sig til Thomas Blachman og Kvamie Liv under ledelse af Sofie Linde. Tidligere har han haft stor succes i Nephew, 'Drengene fra Angora' og De Eneste To. Foto: Linda Johansen

TV 2: Meget tilfreds

Hos TV 2 mener man dog ikke, at metaltrætheden er ved at indfinde sig i det aldrende tv-koncept. Her er man tilfreds med seertallene, som ifølge TV 2 ser bedre ud, når de medregner folk, som har streamet programmet på TV 2 Play.

'1. januar er en kæmpe streamingdag, og derfor er vi på TV 2 meget stolte af at kunne tilbyde et format som 'X Factor', præcis når man selv er klar til det. Vi har først det endelige seertal, inkl. catch-up, om en uge,' skriver programmets redaktør, Dorte Borregaard, i en mail til Ekstra Bladet, der fortsætter:

'Men hvis vi kigger på snigpremiere, live og catch-up frem til nu, er vi allerede meget tæt på en million seere på premiereprogrammet. Det kan vi kun være meget, meget tilfredse med, og jeg er overordentlig glad for, at 'X Factor' stadig har stor relevans og styrke og har fået så flot en start.'

Annonce:

Buschaufføren Henrik Hedelund overrasker dommerpanelet, i premieren på den nye sæsone af 'X Factor' Også buschaufføren Henrik Hedelund overraskede dommerpanelet.

TV 2 vil ikke kommentere de enkelte dommere, og om de har trukket seere til eller skubbet dem fra sig.

'Med næsten en million seere kan vi ikke ønske os meget mere. 'X Factor' er et program, som mange mener noget om og går op i - heldigvis for det - og vi glæder os over, at vi har fået en superpositiv modtagelse på alle platforme i år. Det er dejligt at mærke, at der er stor opbakning til programmet,' afslutter Dorte Borregaard.

LÆS OGSÅ: Blachman afslører: Derfor faldt mit hår af

Det er ikke hvem som helst, der bliver dommer i 'X Factor', og de kendte musikere har typisk også en betydelig formue. Ekstra Bladet har gennemgået nogle af dem her.

Du kan se 'X Factor' hver fredag på TV 2 eller TV 2 Play.