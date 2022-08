Malaysia vil bandlyse homoseksuelle på film

Disney har for nylig fået blokeret to film i Malaysia på grund af LGBT-indhold

Den malaysiske regering har tidligere bekræftet, at Disneys to store sommerfilm 'Thor: Love and Thunder' samt 'Lightyear' er blevet forment adgang til biograflærreder i landet, fordi de indeholder LGBT-elementer.

Onsdag kunne kommunikations- og medieminister Zahidi Zainul Abidin så fortælle, hvordan den malaysiske regering var opsatte på at minimere udbredelsen af LGBT-kultur. Det skriver Variety.

- For nylig var der en film, der ikke klarede sig igennem vores censur. Det er den nye ’Thor’-film,” sagde Zahidi Zainul Abidin i parlamentet onsdag.

- Filmen berørte LGBT, og vi ser lige nu, at der er mange film med LGBT-elementer, der glider forbi censuren.

Zahidi sagde, at regeringen og Afdelingen for islamiske anliggender var forpligtet til at begrænse spredningen af ​​LGBT-kulturen i landet, og påpegede, at det særligt er udenlandske værker, som er blevet mere subtile i deres metoder.

- Jeg er frustreret, fordi det er verden udenfor, der promoverer LGBT.

I 'Lightyear' er der to animerede kvinder, der udveksler et kys. Og det er alt for galt, hvis man spørger den malaysiske regering. Foto: Disney

Kan ikke kontrollere Disney+

Zahidi fortsatte med at sige, at regeringen altid overvåger film og sociale medieplatforme for LGBT-indhold og ville 'tage alvorlige foranstaltninger mod enkeltpersoner, der blev taget i at promovere den slags'.

Ministeren fortalte dog også, at udover biografer og tv er hans beføjelser begrænsede.

De dækker for eksempel ikke streamingtjenester eller sociale medier som TikTok.

Det ser derfor ud til at give Disney mulighed for at udgive film på den malaysiske version af Disney+, og det er ifølge Variety blevet rapporteret, at 'Lightyear' allerede er på platformen med en 18+-mærkning.

