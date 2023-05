Maner fordomme til jorden: - De kan bare komme herned

Nogle danskere holder sig måske fra at rejse til ørkenstaten Dubai på grund af nogle af de fordomme, der er om, hvad Dubai repræsenterer.

Sheiker, kameler, palmer, sol og skattefrit arbejde er nogle af de første billeder, der popper op hos mange, når man nævner ordet 'Dubai'.

- Det er noget helt andet at være på ferie, og så leve her, siger Helene Hüttmann i podcasten 'Der er brev'! og fortæller, at hun har svært ved at forstå, hvad der er vildt og voldsomt ved at leve i Dubai.

Helene Hütmann har boet i Dubai i seks år, hvor hun arbejder som personlig træner, frisør og lige har opstartet sin egen virksomhed 'Capelli Miei Hair Exstensions'.

- Det er stort, vildt, voldsomt og fake. Det er det, mange tror omkring Dubai. Det er ligesom hjemme i Danmark, hvor folk har et billede af, at Jylland er marker og smuk, siger Helene Hüttmann og maner til jorden, at det er nemt at drive virksomhed i Dubai, fordi de ikke betaler skat af deres indkomst.

Ifølge Helene Hüttmann, er det er nemlig ikke alle, der får lov til at få succes i Dubai, og det kræver meget arbejde at nå til toppen.

- Folk skal bare prøve det. Dem, der synes, at det er så nemt, de kan bare komme herned, siger Helene Hüttmann.

