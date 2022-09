Mangeårig DR-vært fyret: - Jeg er ramt

Alex Nyborg Madsen er inden længe fortid i DR.

Han er ifølge Se og Hør en af de 47 medarbejdere, der tirsdag har fået besked om, at de skal fyres. Det er sket i forbindelse med den berygtede sindedag, hvor ledelsen prikker de medarbejdere på skulderen, som de har i sinde at fyre.

Det skriver han ifølge ugebladet på sin private Facebook-profil.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter radioværten, at han var en af dem, der i morges blev ringet op med beskeden om, at han er fyret.

- Jeg er ramt. Det ville alle nok være i den her sitution. Men jeg havde en klar fornemmelse af, at det var det, der ville ske. Jeg har gennem flere år fornemmet, at jeg ikke passede ind i den strategi, der er i DR, og jeg har taget mange kampe med mine nærmeste chefer om, at det hele ikke behøver at være så mainstream, siger Alex Nyborg Madsen.

Under afvikling

Da telefonen ringede i morges, vidste den 62-årige radiovært derfor godt, hvad klokken var slået.

- Det var forventeligt. For kort tid siden var jeg til medarbejderudviklingssamtale. Det var nu mere en afviklingssamtale, så jeg har virkelig gået den seneste uge og tænkt over argumenter for, hvorfor jeg ikke skulle fyres, siger han.

Alex Nyborg Madsen startede i DR som freelancer for 38 år siden. Siden har han af flere omgange været ansat som fastansat og freelancer - senest kontrakt lød på 19 år som fastansat.

- Man finder ud af, at loyalitet kun går en vej. 1. januar 2023 ville jeg havde haft 25 års jubilæum, siger han og fortæller, at noget af det hårde nu bliver at genopfinde sig selv.

Identitet

- Det er jo hele min identitet at være radiovært. DR-vært Alex Nyborg Madsen. Nu skal jeg finde på noget andet at kalde mig.

Alex Nyborg Madsen har foreløbig fået fri resten af ugen. Hvad der derefter skal ske, ved han endnu ikke.

- Det skal tillidsfolkene til at forhandle nu, så jeg ved ikke, hvornår jeg skal sende sidste gang. Hvad der så skal ske, aner jeg ikke. Måske skal jeg til at råbe højt, siger han med et grin.

Ud over at være radiovært er Alex Nyborg Madsen musiker og turnerer med Alex Nyborg Madsen & And A Circle of Friends.