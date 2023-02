Manglede følelser: - Det har været hårdt

Hugo fra 'Ex on the beach' fortæller om, at han under optagelserne til programmet følte sig følelsesmæssigt afstumpet

Da Hugo Collette deltog i 'Ex on the Beach' ville han gerne opbygge en meningsfuld relation til en kvinde, men det lykkedes ham ikke at få følelser for nogen

Hugo Collette fra den seneste sæson af 'Ex on the Beach' var til stede, da der torsdag blev holdt finalefest efter årets sæsonafslutning på 'Paradise'.

For tre dage siden lavede han et opslag på Instagram om hans egen oplevelse med at være med i reality-tv, hvor han blandt andet skrev, at han følte sig 'følelsesmæssigt afstumpet'.

Derfor spurgte Ekstra Bladet ham, hvad han mente med det, da vi mødte ham til finalefest på 'Paradise'.

- Det har været lidt hårdt, fordi jeg har jo hygget mig meget rundt og haft gang i den altid, og hvis man så prøver at få noget til at fungere og synes, at en anden person er sød, så er det lidt hårdt, hvis der ikke kommer naturlige følelser frem.

- Det kommer nok bare, når det er den rigtige, men jeg har ligesom haft svært ved, at jeg ikke fik nogen følelser frem. Det, synes jeg, har været hårdt, siger han.

Gang i for mange

Hugo Collette mener selv, det måske kan have noget at gøre med, at han har haft gang i for mange uden grund.

- Jeg tænker også, det kan komme på baggrund af, at man måske har for mange meningsløse relationer. Så kan det være, det bliver sværere at få en seriøs relation, lyder det.

Efter han er kommet hjem, er det da heller ikke lykkedes ham at finde kærligheden. Men det skyldes også, at han simpelthen ikke har tiden til det.

- Jeg har haft meget travlt på det sidste, både med sangene og forskellig jobs, jeg har haft. Og jeg vil også gerne ud at optræde. Så jeg har ikke så meget tid og overskud i min hverdag til det. Men hvis der er nogen, der er sød og dejlig, så vil jeg rigtig gerne bruge tiden på det.

Når Hugo Collette taler om sange, henviser han til, at han har stiftet et nyt boyband. Det kan du læse meget mere om lige her.

