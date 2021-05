Manglede situationsfornemmelse: - Jeg blev virkelig ked af det

Der bliver ikke lagt fingre imellem, når de tre søstre, Thalia, Elvira og Ophelia sammen med mor Katerina i 'Diamantfamilien' har noget på hjerte. De fire kvinder har holdninger, meninger og ikke mindst ambitioner, som de ikke er bange for at stå ved.

Det ser man også i den fjerde sæson af TV 2 Zulu-programmet 'Diamantfamilien', som har premiere søndag.

I programmet, som blev optaget for over et år siden, ser man, hvordan Thalia får et klippekort til ti psykologtimer af sin mor til sin 27-års fødselsdag. En gave, som kom fra et godt sted, men endte med at gøre mere skade end gavn.

- Egentlig er det jo en rigtig fin gave i sig selv, fordi der er ingen skam i at gå til psykolog overhovedet, men hele setup'et var bare forkert. Det hele blev bare gjort forkert, og det var mangel på situationsfornemmelse. Jeg blev virkelig ked af det, for det virkede som om, at familien havde talt om, at jeg er fucked up og er ude på et sidespor i livet, fortæller Thalia Pitzner til Ekstra Bladet.

Selv er hun nemlig af en helt anden opfattelse.

- Jeg går med en fornemmelse om, at jeg egentligt er meget glad og har det godt og faktisk har nogle gode ting kørende for mig. Så den måde gaven blev givet på og setup'et var bare ret ubehageligt, fortæller hun ærligt.

Ben i næsen

Selvom den nu 28-årige Thalia blev ked af det over den uheldige situation, så er hun en kvinde med ben i næsen.

Hun har nemlig i forbindelse med sin ridesport drømt om at kunne køre hestene rundt til diverse stævner i lastbil. Derfor har hun nu taget lastbilkørekort.

- Jeg er trucker, og jeg klarer tingene selv. Jeg skal jo ikke som sådan være trucker, men jeg skal bruge kortet i forbindelse med mine heste. Jeg har dog ikke en lastbil endnu, men det kunne da være nice at have på sigt, så derfor har jeg også taget kortet nu, fortæller hun.

I søndagens afsnit af 'Diamantfamilien' ses ligeledes, hvordan hun formår at charmere sine medstuderende, eftersom hun er den eneste kvinde på skolen.

- Det er nemt at charme i sådan et miljø, lad mig sige det sådan, griner hun og fortæller, at det ikke kun er i hesteverden, at der sker spændende ting for hende.

Spændende projekter i gang

- Lige nu er jeg i gang med at komme i mål med at kunne lancere lidt forskellige ting selv. Det er ikke noget, jeg kan sige så meget om endnu, da det er i udviklingsfasen, men jeg er i hvert fald i gang med at producere lidt forskellige ting.

Thalia er lige som sin mor, Katerina Pitzner, uddannet diamantgraderer.

- Jeg har både gang i noget sportstøj, og så er jeg i gang med at kigge på nogle smykkedesigns, lyder det hemmelighedsfuldt.

Hvornår omverdenen for lov til at høre og se nærmere på det, Thalia har i støbeskeen, vides endnu ikke.

- Jeg vil ikke ud med noget, før jeg har lavet et produkt, som er perfekt. Det skal leve op til alle de krav, jeg har. Det er meget vigtigt for mig, for nu har jeg det her 'one shot', og så skal jeg ligesom gøre det ordentligt. Man kan ikke komme ud med noget lort, lyder det.

