Mareridtspremiere på 'Alle mod 1': Vi er altså meget kede af det!

Det er tilsyneladende ikke helt ufarligt at programlægge en premiere til at gå i luften fredag den 13.

I hvert fald gik det grueligt galt med teknikken, da Joakim Ingversen og Stephania Portalivo i aftes i den bedste sendetid skulle skyde den nye sæson af 'Alle mod 1' i gang.

Blandt nyhederne var, at Joakim Ingversen - efter Mads Steffensens exit - havde indtaget værtsrollen, mens Stephania Portalivo havde overtaget Joakims rolle som praktisk prøvekanin i marken, der som bekendt altid ender med en kold dukkert i havnebassinet ved DR Byen.

Første udfordring, hvor Danmark som sædvanlig skal se, om de er bedre til at gætte/beregne et svar end dagens gæst i studiet forløb uden problemer, men herefter crashede app'en, der muliggør gætteriet hjemme i stuerne totalt.

Langvarigt nedbrud

App'en, der er helt afgørende for, at programmet kan interagere med seerne, kom først i gang igen hen mod slutningen af programmet.

På daværende tidspunkt havde den været ude af spillet i mere end en halv time, hvilket tydeligt frustrerede Joakim Ingversen, der flere gange måtte kommentere det tekniske koks.

- Vi er altså meget kede af det, lød det blandt andet fra Joakim undervejs, og da showet med hjælp fra publikum - i stedet for hele Danmark - var ved at lakke mod enden, tilføjede han:

- Jeg håber app'en kommer op at køre inden næste fredag. Nej, jeg lover, at jeg fikser den app!

På Instagram har Stephania Portalivo kommenteret sin 'Alle mod 1'-debut med ordene: 'Så er det første live program af 'Alle mod 1' overstået, og det var en feeeest', hvortil en Instagram-bruger ved navn Amalie tørt svarer: 'Bare ikke en fest for alle os med 'Alle mod 1 app'.

Det har i skrivende stund ikke været muligt for Ekstra Bladet at få at vide fra DR, hvad der gik galt med app'en og hvad der gøres for at undgå, at det sker igen på fredag.