Margrethe fik nok af kendt dj: - Er De ikke sød at skrue lidt ned?!

Prins Henrik tog strømmen til dj-udstyret foran en måbende Dan Rachlin, og dronningen bad Philip Lundsgaard om at dæmpe den alt for høje musik. Det fortæller de begge om i 'Vi ejer natten'

Medlemmerne af det danske kongehus er aldrig gået af vejen for en god fest, og både Dan Rachlin og Philip Lundsgaard har gennem tiden været hyret som dj's enten af kongehuset selv eller til sammenkomster, hvor de royale skikkelser har festet.

Det fortæller det tidligere dj-makkerpar - og venner gennem mange år - bl.a. om i det nye afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Vi ejer natten', der handler om det danske natteliv og dets farverige spillere fra 1970'erne frem til i dag.

Afsnit to udkommer i dag tirsdag.

Her kommer vi rundt om dengang, dj's pludselig kunne blive idoliserede kendisser, hvis de spillede deres musik - og kort - rigtigt.

Og det gjorde disse to til overflod - når en af dem da ikke lige spillede alt, alt for højt, så de aldrende royale øregange råbte vagt i gevær:

- Så spiller jeg til denne her privatfest, hvor dronning Margrethe er ude at danse. Da nummeret slutter, spiller jeg et nyt, og så går der fem minutter, hvorpå dronningen kommer op til mig, stikker hovedet helt ind til mig og siger: 'Undskyld, men er De ikke venlig at skrue lidt ned for musikken'?

- Jov, jov - naturligvis, Deres majestæt!, griner Philip Lundsgaard i podcasten.

Rachlin og Lundsgaard - her sammen i 2009 - fortæller i 'Vi ejer natten' også om dengang, deres respektive dj- og radioværtkarrierer blev kickstartet, og hvor deres arbejdsplads The Voice revolutionerede radiomediet i 1984. ligesom vi skal et smut iind på den hotte natklub Privé i København, hvor begge spillede op til party uartig gennem nogle år. Foto: Mogens Flindt

Også vennen Dan Rachlin har set og hørt en del i royalt regi:

- Jeg har blandt andet spillet til prins Joachims 18-års fødselsdag oppe på Fredensborg Slot. De gange, jeg har spillet på slottene, foregik det på den måde, at gæsterne sidder i de tilstødende, meget store lokaler og spiser, hvorefter alle fløjdøre bliver åbnet, og SÅ er der gang i festen.

- Til Joachims 18-års kommer en meget farvestrålende prins Henrik ind ledsaget af, hvad jeg husker som et helt kobbel gravhunde, men der var formentlig kun to.

- Han går så hen til hovedkontakten til anlæg og lys, og tænker: 'Den skal ikke være tændt, den her' (indsæt selv tyk fransk accent, red.). Og så slukker han den. Det tager lige nogle minutter, før man får startet alt op igen, griner Rachlin.

I 'Vi ejer natten' episode 2 kan du også høre anekdoten om dengang, vært Jean von Baden spillede til prins Christians barnedåb, men i et miks af nervemedicin, stærke FF-øl og shots fik blackout midt i festen og måtte bæres ud. Foto: Linda Johansen

Da festen var slut, var det blevet lyst udenfor.

- Jeg vil gerne have mine vinylplader med hjem, så jeg kører min Twincam op i parken, hvor der er vagtskifte klokken fire om morgenen, og så åbner jeg de der terassedøre. Da står dronningen i sin gule kjole og er ved at sige farvel til gæsterne. Jeg giver hende så hånden og siger: 'Jeg håber, De var tilfreds'.

- Og så kører jeg, klukker Rachlin i dag.

