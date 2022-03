Martin Jensen iskold: - Jeg melder dem til politiet

Det var en fattet, men frustreret Martin Jensen, som under fredagens dramatiske show fik fortalt seerne for åben skærm, at han har modtaget trusler via de sociale medier, efter at han i sidste uge sendte gruppen Lorenzo & Charlo videre.

Ja, faktisk er det, han har været ude for i mindst ét tilfælde i den forgangne uge, i en kategori, der har påvirket ham: Dødstrusler.

'X Factor'-dommeren er dog mere sur end chokeret, fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham umiddelbart efter fredagens hjemsendelse af netop Lorenzo & Charlo, der fik dødsstødet af Thomas Blachman.

- Der var en, der skrev, at 'hvis du sender Lorenzo & Charlo videre (igen i kommende shows, red.), så kommer jeg og hakker dig i småstykker'. Det er bare sådan en ligegyldig kommentar - om personen så mener det eller ej. Man skal huske, at der er en modtager på den anden side.

Martin Jensen har haft en uge, hvor han har måttet lægge ører til lidt af hvert på de sociale medier. Det slår ham dog ikke ud. Her efter den famøse strømafbrydelse under fredagens show, mens man ventede på at komme i gang igen. Foto: Anthon Unger

Blokeret og slettet

- Jeg er blevet haglet ned på de sociale medier om, at det var det dårligste valg ikke at sende dem hjem i sidste uge, og fred være med det, for folk må gerne have deres tone og deres måde at skrive på, men jeg nægter at tro, at det er den måde, hvorpå de går ind og snakker til deres kollegaer på arbejdet. Jeg synes bare, at folk nogle gange skal tænke over, om de selv vil tales til på samme måde, siger Martin Jensen.

- Kunne du finde på at melde det til politiet?

- Ja, men jeg har faktisk bare slettet og blokeret profilerne indtil videre. Men fremover kommer jeg 100 procent til at være iskold og bare melde dem til politiet, fnyser dommeren.

Kommer med opfordring

Martin Jensen var også ude sidste år - sammen med de øvrige dommere og deltagerne - og slå et slag for den ordentlige tone på internettet.

Det skete efter utallige hadbeskeder rettet mod artisterne i fjor.

Han giver gerne endnu en opsang:

- Jeg tror, det er vigtigt at fokusere på, hvad man er god til og bare ignorere dem, der render rundt og er negative. Selvfølgelig er der nogen derude, som altid vil være negative, men der er forskel på negative beskeder og decideret ondskabsfulde beskeder. Hvis folk giver dig kritik - tag imod det, gør med det, hvad du vil - men hvis tingene siges bare for at skade folk, så forstår jeg det ikke rigtigt, lyder det.

Kan ikke sammenlignes

I den forbindelse er det nærliggende at konfrontere dommeren med den til tider lidt hårde tone, der er dommerne i mellem - især når Thomas Blachman og Martin Jensen selv toppes lidt verbalt.

Han mener dog ikke, at det på nogen måde kan sammenlignes:

- Der er ikke nogen af os, som sidder og siger, at de kommer og hakker en i småstykker, eller at man er en total musikalsk idiot. At Blachman for eksempel siger, at vi ikke har haft nogen udvikling i min lejr – whatever. Det er jo ingenting set i forhold til truslerne på nettet.

