Martin Jensen tordner: I fatter det ikke!

Matin Jensen synes, hans meddommere er alt for blødsødne under årets auditions

- Det er dejligt, I stadig har mig med, så der er nogen, der kan holde en standard i det her program.

Sådan lød det blandt andet fra dommer Martin Jensen under fredagens auditions i 'X Factor', hvor han flere gange fik nok af, at hans to meddommere gav det ene ja efter det andet.

Det førte flere gange til mindre venlige sammenstød imellem de tre dommere, mens Martin Jensen flere gange understregede for dem, at han ikke mente, de 'fattede' hvad programmet gik ud på.

Til Ekstra Bladet uddyber han, hvorfor han blev så frustreret:

- Jeg står ved mine nej'er i alle de pågældende situationer, og jeg synes, at der bliver sagt for meget ja, siger han og tilføjer:

- Der bliver jo ikke sagt ja til talent, men til venskab i mange af tilfældene, og det er der, hvor jeg synes, det går helt galt.

Ifølge Martin Jensen er det da også kun godt, at de tre dommere kan blive uenige, og at de ser forskelligt på tingene fra tid til anden.

- Man sidder jo tæt sammen, og det er intensivt, og man skal træffe nogle rigtige valg, og når vi bliver uenige, handler det jo mere om passionen for vores arbejde, og at vi er forskellige, og var der ingen reaktion, så ville det også være underligt.

Dommerne er langtfra enige i årets sæson, men der blev alligevel plads til smil. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

På vej mod folkepension

Martin Jensen har dog især bemærket, at Thomas Blachman er blevet mere blid.

- Jeg ved ikke, hvad der sker i den sæson. Han sløsede med de nej'er. Jeg ved ikke, om det sker, fordi han er tæt på folkepensionen, eller om han er blevet så blød, fordi han er blevet far igen, siger Martin Jensen med et grin.

- Det går i hvert fald derudaf med ja'erne, og det er også fint. Der er nogle mennesker, der får noget selvtillid i det her land. Men jeg synes jo bare, at det så er de mange foreninger, for eksempel de lokale sportsforeninger, hvor man får en medalje, der må klare det. Så ja, det er godt, de har mig i denne her sæson, griner han.

Martin Jensen tager sine diskussioner med de andre dommere under fredagens 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Dj'en er da heller ikke i tvivl om, hvad tjansen som dommer skal føre til for ham.

- Det handler ikke om at kreere venskaber. Det handler om at finde en stjerne. Ellers er det 'Paradise Hotel' eller 'Ex on the Beach', man kan melde sig til. Det er ikke et dramaprogram, men et talentprogram, og det hjælper ikke, at vi siger ja, fordi det er sødt, at de holder i hånd. Vi kan altså ikke stemme alle videre, fordi det er sødt, at de har en ven, griner han.

Du kan se 'X Factor' hver fredag klokken 20 på TV 2 og TV 2 Play.