Mascha overrasker: Med i 'Vild med dans'

Når TV 2 i september blænder op for en ny sæson af 'Vild med dans', kridter tv-kendis, iværksætter og influencer Mascha Vang danseskoene.

Hun er nemlig en af de 12 nydansere, der skal prøve kræfter i den nye sæson af danseprogrammet.

Det afslører TV 2.

Den 42-årige kendis glæder sig meget til at indtage dansegulvet.

- Jeg glæder mig helt vanvittigt til at skulle være med i 'Vild med dans', især glæder jeg mig til de flotte kjoler og hele showet, men bestemt også til at lære at danse, sådan rigtigt, og ikke bare på bordene, siger hun.

Drømte om dans

Ifølge Mascha Vang, der blandt andet er kendt fra programmer som 'Paradise Hotel' og 'Beauty Bosserne', har hun altid drømt om at gå til dans, men af forskellige årsager blev det aldrig til noget.

I stedet fandt hun derfor en anden måde at dyrke dansen på.

- Som barn voksede jeg op langt ude på landet, hvor jeg kunne vælge mellem at gå til håndbold eller fodbold, og det gad jeg virkelig ikke, jeg ville bare så gerne danse, siger hun og fortsætter:

- Det kunne man ikke, så jeg så dansefilm om og om igen, og dagdrømte mig ind i en verden, der var utilgængelig for mig. Så det er på en måde en barndomsdrøm, der går i opfyldelse for mig, og at det var muligt at rydde kalenderen hele efteråret, har været utrolig heldigt.

Her ses holdet af professionelle dansere i årets 'Vild med dans'. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Træner

Selvom der stadig er lidt tid til, at Mascha Vang indtager dansegulvet, er hun allerede nu gået i gang med at træne sig op til den hårde udfordring, der venter hende.

- Jeg er så småt gået i gang med at styrke min krop med lidt træning, da jeg har hørt, at det er vanvittig hård. Men én ting er det fysiske, og noget andet er at huske det hele, siger hun og fortsætter:

- Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan de gør og er nok det, jeg frygter allermest - at glemme trinnene, siger hun videre.

Hvem Mascha Vang skal danse med, er endnu ikke blevet offentliggjort.

Her er de 12 professionelle dansere i årets 'Vild med dans' Thomas Evers Poulsen Thomas Evers Poulsen går på gulvet for 16. gang. Han har vundet 'Vild med dans' tre gange - den allerførste sæson i 2005 med skuespiller Mia Lyhne, i 2015 med skuespiller Ena Spottag og senest i 2020 med skuespiller Merete Mærkedahl. Silas Holst Silas Holst fik sin debut i 2008 og har vundet tre gange – i 2011 med skiløber Sophie Fjellvang Sølling, i 2014 med daværende vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl og i 2019 med skuespiller Jakob Fauerby. Silas Holst danser sin niende sæson. Morten Kjeldgaard Morten Kjeldgaard fik sin 'Vild med dans'-debut i 2009, og i år går han på gulvet i sin tiende sæson. I 2016 vandt han med bokseren Sarah Mahfoud. Mads Vad Mads Vad tager sin 15. sæson på gulvet. Han har vundet to gange: Første sejr kom i 2010 med vejrvært Cecilie Hother og anden sejr i 2013 med bordtennisspiller Mie Skov. Asta Björk Asta Björk fik sin debut i ’Vild med dans’ i 2018, hvor hun gik hele vejen til sejren med skuespiller Simon Stenspil. Denne sæson bliver hendes fjerde. Claudia Rex Efter nogle års pause med fokus på karriere og familie er Claudia Rex tilbage med sin ottende sæson i ’Vild med dans’. Hun har vundet én gang tidligere - det var i 2012 med tv-vært Joakim Ingversen. Martin Parnov Reichhardt Martin Parnov Reichhardt debuterede i 2019 i 'Vild med dans' og danser med for tredje gang. Karina Frimodt Karina Frimodt fik sin debut i ’Vild med dans’ i 2010, og hun danser med for 11. gang. Mille Funk Mille Funk fik sin debut i 'Vild med dans' i 2015 og er i år med for syvende gang. Jenna Bagge Jenna Bagge fik sin debut i 'Vild med dans' i 2014 og danser i år sin ottende sæson. Malene Østergaard Malene Østergaard dansede med i 2012, 2013 og 2020 – dette bliver hendes fjerde sæson. Camilla Sofie Dalsgaard 30-årige Camilla Dalsgaard får sin debut i ’Vild med dans’ i år, men konceptet er ikke helt fremmed for hende. Hendes mor, Soffie Dalsgaard, har tidligere deltaget som professionel danser, og Camilla har derfor været i studiet masser af gange og kender også de andre professionelle dansere rigtig godt. Kilde: TV2 Vis mere Vis mindre

'Vild med dans' 2021 får premiere på TV 2 PLAY og TV 2 fredag 10. september 2021.

Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller er igen i år værter på 'Vild med dans'. Det er fjerde gang, de to kvinder står side om side på hele Danmarks dansegulv.