Mascha Vang i chok

Det var en måbende Mascha Vang, der sammen med sin partner Thomas Evers Poulsen fredag aften kunne ånde lettet op, da parret som de sidste blev råbt op og dermed på et hængende hår undgik omdans i 'Vild med dans'.

Mascha Vang selv var da også sikker på, at hun og Thomas Evers Poulsen ville havne i omdans.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte parret umiddelbart efter fredagens afgørelse.

- Helt mentalt... Jeg lyttede slet ikke efter, om hun (værtinden Christiane, red.) sagde mit navn, for mentalt var jeg ved at gå dansen igennem, for jeg var sikker på, at jeg skulle i omdans. Altså jeg var 100 procent sikker, sagde Mascha Vang og fortsatte:

- Men det er jo vitterligt seerne, der afgør det. De stemmer betyder virkelig meget, og fordi vi lå så lavt (i dommerpoint, red.), så tænkte jeg bare... Jeg var slet ikke klar over, at vi havde så stor opbakning, sagde hun videre.

Mascha Vangs reaktion, da hendes navn blev råbt op, taler vist for sig selv. Foto: Anthon Unger

Lå lavt i feltet

- Hvorfor troede I, at I ville havne i omdans?

- Vi lå næsten nederst i feltet. Det var meget tæt, men vi har set de andre gange, at Jacob (Haugaard, red.) har fået mange sms-stemmer, så ham frygtede man jo altså, sagde Thomas Evers Poulsen, der blev suppleret af Mascha Vang:

- Det betyder så meget, at vi er gået videre. Det er jo hele vores lille boble, og det er blevet hele vores hverdag. Alt handler om dans. Vi har tilrettelagt hverdagen efter det, så det betyder bare så meget den her aften. Vi har det så fedt i hverdagen, så det ville være så ærgerligt ikke at skulle op og træne igen på søndag.

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen klarede sig videre i 'Vild med dans'. Foto: Anthon Unger

Begik fejl

Mascha Vang fik af dommerne kritik for, at hendes fødder ikke helt var hurtige nok i parrets jive, men den kritik kom bag på Thomas Evers Poulsen.

- Det skal jeg se, for det fangede jeg ikke selv. Jeg synes, vi var rimelig meget spot on, sagde han og fortsatte:

- Men den aftale, som jeg prøver at lave med Mascha hver dag, det er, at vi skal bare være glade for det og have en fest. Det er jo ikke altid til at vide, hvad dommerne lægger vægt på den pågældende dag. Jeg havde en fest, og det må folk derhjemme også have haft, sagde Thomas Evers Poulsen.

Mascha Vang var vild med at danse jive. Foto: Anthon Unger

Mascha Vang selv vidste dog godt, hvor det gik galt.

- Jeg lavede en lille fejl, og sådan er det bare. Det er bare gået så godt hele dagen og hele ugen, og jeg elsker den her dans. Jeg har en kæmpe fest. Faktisk så meget, at Thomas siger: 'Luk lige munden'. For jeg er så begejstret, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Men det er bare virkelig voldsomt, at alt det, man har brugt hele sin hverdag på i så mange dage og timer, skal koges ned til, at man skal til eksamen i halvandet minut. Puha. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne glemme det trin, vi lavede, men altså... Vi er videre, og det er så fedt, sagde hun videre og takkede alle de seere, der har sendt stemmer deres vej.

