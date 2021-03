Massiv kritik af DR: - Det er helt uden for skiven

Da DR lørdag aften blændede op for fest og farver til børnens MGP, var der ikke kun sang og dans på programmet.

Undervejs i showet viste DR nemlig også et indslag, der med en humoristisk tone skulle fortælle alle børnene derude, hvor meget godt der kan komme ud af at være med i MGP.

Her medvirkede blandt andre den kendte YouTuber Mathias Ong, som i indslaget fortæller, at han efter at have pudset MGP-trofæet er blevet ekstremt heldig og derfor hele tiden vinder penge på skrabelodder.

I indslaget ser man ham skrabe en række lodder, som han vinder henholdsvis 100.000, 20.000 og 5000 kroner på.

Dette klip er i den grad faldet Alliancen mod Spilafhængighed for brystet.

Første gang nogensinde: - Vi er virkelig oppe at køre

- Vi mener, det er helt vanvittigt at promovere skrabelodder midt i børne-MGP, og så på den måde, hvor det ser ud, som om det er nemt at vinde, siger næstformand i foreningen Christian Bay til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er på grænsen til at være på kant med lovgivningen, for man må som bekendt ikke reklamere for spil i forbindelse med underholdning for børn. Det er også noget, som selv spilselskaberne holder sig fra at gøre.

Ifølge markedsføringsloven er det ikke tilladt at målrette reklame for spil i forbindelse med underholdning til børn.

Det blev 11-årige Emilie, der løb med sejren ved MGP. Foto: DR

Normaliserer spil

Christian Bay mener, at det er et problem, fordi sådanne indslag er med til at normalisere spil.

- Når en YouTube-stjerne sidder og spiller i fjernsynet, og der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved det, er det med til, at spil bliver indoktrineret i unge mennesker. Fra vores synspunkt er det med til at normalisere spil i samfundet, siger han.

- Men tror du ikke godt, at børnene og deres forældre kan gennemskue indslagets satiriske vinkel?

- Det er muligt, at de kan gennemskue det. Men derfor synes jeg stadig, det er helt vanvittigt at have noget med spil inde over underholdning til børn. Jeg kan sagtens se satiren i det, men at blande spil ind i det er helt uden for skiven. Vi snakker med unge hver dag, som er afhængige af spil, og det rammer lige ned den problematik, siger han.

Den kritik er DR dog ikke enig i. Læs deres svar herunder: