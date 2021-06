Massiv kritik: Nu svarer de to 'bachelorer'

TV 2: Har gjort sig umage

Over for TV 2 har indholdschef for TV 2 Play og TV 2 Zulu, Sune Roland, forsvaret valget om at bringe den danske version af 'Bachelor' på streamingtjenesten i 2021.

Han forklarer, at det for TV 2 har handlet om at skabe et program, der handler om jagten på kærligheden, og at man har gjort sig umage for at vælge medvirkende med stor diversitet.

- Dét, som redaktionen ser som deres fornemmeste opgave, er at gå efter faktisk at lykkes med at prøve at finde kærligheden til Casper (bacheloren, red.), så derfor har hans brief også spillet ind. Det er helt centralt og altoverskyggende for vores eksekvering af formatet, at vi rent faktisk prøver at lykkes med at skabe varig kærlighed, siger han til mediet.