Massiv millionsucces: 'Løvens hule'-firma sætter ny rekord

Shaping New Tomorrow har igen leveret et rekordgodt regnskab

Det er gået stærkt for Shaping New Tomorrow, siden Kasper Ulrich, Christoffer Bak og Christian Aachmann medvirkede i 2018-udgaven af 'Løvens hule' på DR1 og viste deres bud på det perfekte par bukser.

Her forlod Aalborg-firmaet studiet med en investering fra både Jesper Buch og Birgit Aaby, som hver betalte 250.000 kroner for ti procent af virksomheden, og det har efterhånden vist sig at være en af løvernes bedre investeringer.

Shaping New Tomorrow er klar med et nyt regnskab, og her kan tøjfirmaet vise en massiv vækst i omsætningen på 105 procent i forhold til regnskabet året før.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse, hvor den præcise omsætning ikke bliver offentliggjort. Den har dog rundet 200 millioner kroner.

Regnskabet, der endnu ikke fremgår af de offentlige registre, løber fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020 og viser ifølge selskabet et overskud på 30,6 millioner kroner før skat. Det glæder administrerende direktør for Shaping New Tomorrow, Kasper Ulrich.

- Vi fortsætter med at indfri vores vækstmål, og det er klart, at vi er tilfredse med udviklingen. Det har krævet blod og sved at holde den ønskede fremdrift i et historisk uforudsigeligt år, hvor vi faktisk overgår de forventninger, vi før har meldt ud. Corona har naturligvis også ramt os, og vi må bare ydmygt takke vores ekstremt loyale kunder, som har hjulpet os med at holde skruen i vandet, og vores dedikerede medarbejdere, som konstant har fundet nye muligheder i et ekstremt år, siger han.

Jesper Buch og Birgit Aaby slog til, da Shaping New Tomorrow medvirkede i 2018-sæsonen af 'Løvens hule'. Foto: DR

Fortsætter massiv vækst

Da Ekstra Bladet sidste år talte med Kasper Ulrich, lød meldingen, at man satsede på at vækste mindst 100 procent i forhold til en omsætning for den gode siden af 100 millioner kroner. Kort efter ramte coronavirussen for alvor, men Shaping New Tomorrow nåede altså alligevel målet.

Nu sætter Aalborg-selskabet nye mål.

- Vi vokser rigtig hurtigt og investerer kraftigt. I det regnskabsår vi allerede er godt inde i, sigter vi mod at runde 300 mio. kr. i omsætning. Igen med forventet stærk fremgang i vores internationale salg. Selvom vi igen i år investerer tocifrede millionbeløb i bl.a. nye markeder og i at udbygge og styrke organisationen, så forventer jeg et flot resultat, siger Kasper Ulrich.

Selvom omsætningen er eksploderet, kan det dog ikke helt ses på bundlinjen, hvor overskuddet blot er steget med halvanden million kroner.

Det skyldes ifølge Shaping New Tomorrow, at man har investeret stort i løbet af regnskabsåret - blandt andet i nye butikker, produkter og flere ansatte - et antal, der nu har rundet 80 i Danmark. Derudover forbereder man at indtage Tyskland med en fysisk butik til foråret.

Igen i år forventer man at foretage flere nye investeringer, der kommer til at påvirke det endelige resultat i det kommende regnskab, lyder det. Forventningerne hertil er dog stadig 'et solidt, positivt resultat'.